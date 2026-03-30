Ανθή Βούλγαρη: Η Μαρινέλλα “έφυγε” στη σκηνή που τόσο αγαπούσε

Στον θάνατο της Μαρινέλλας, που σκόρπισε πανελλήνια θλίψη μέσα στο Σαββατοκύριακο, αναφέρθηκαν ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη. Στην έναρξη της εκπομπής τους το πρωί της Δευτέρας (30/3), οι δύο δημοσιογράφοι θέλησαν να πουν δυο λόγια για την κορυφαία ερμηνεύτρια, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στο ελληνικό πεντάγραμμο.

«Πώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε; Νομίζω ότι όλες αυτές τις μέρες θα ακούμε Μαρινέλλα. Πέρασε ενάμισης χρόνος; Αυτό σκεφτόμουν. Το σημαντικό που το σκεφτόμουν είναι ότι η Μαρινέλλα “έφυγε” όρθια. Και “έφυγε” όρθια πάνω στη σκηνή που τόσο πολύ αγαπούσε», είπε χαρακτηριστικά η Ανθή Βούλγαρη και πρόσθεσε:

«Θέλω να πω ότι από κει ξεκίνησε η περιπέτεια, αυτή η αντίστροφη μέτρηση μέχρι που ήρθε μια μέρα του Μάρτη και “έφυγε” ψηλά στον ουρανό. Έχει ζήσει ζωές 100 η Μαρινέλλα».

«Αύριο είναι η εξόδιος ακολουθία, αύριο θα γίνει η κηδεία της στη Μητρόπολη. Να πάμε να αφήσουμε κι εμείς ένα λουλούδι εκεί πέρα, για αυτή την υπέροχη γυναίκα, η οποία μετά από ενάμιση χρόνο είπε να “φύγει” στον ουρανό, να αλλάξει ουρανό», τόνισε από τη μεριά του ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Ξέρεις, η Μαρινέλλα είναι σταρ. Και λέω “είναι”, γιατί ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουνε ποτέ ρε παιδί μου. Είναι σταρ. Είναι η γυναίκα που κατάφερε να επιβάλει όχι μόνο τη φωνή της. Εντάξει, η φωνή της ήταν μαγική. Εγώ την είχα ακούσει στο Ηρώδειο πολλές φορές. Στα νυχτερινά μαγαζιά αυτό το μπρίο της, το κέφι που έκανε η Μαρινέλλα, δεν μπορούσε καμιά να το κάνει. Επέβαλε το κοντό μαλλί, το δικό της στυλ», σχολίασε η Ανθή Βούλγαρη.