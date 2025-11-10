MENOY

Ανθή Βούλγαρη για Κατερίνα Καινούργιου: Το ήθελε πάρα πολύ – Νομίζω περιμένει κοριτσάκι

Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε χθες κι επίσημα την εγκυμοσύνη της, με μια πολύ όμορφη και συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Σήμερα, λοιπόν, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega», η Ανθή Βούλγαρη έστειλε τις ευχές της στην Κατερίνα για μια καλή εγκυμοσύνη.

«Να πούμε στην Κατερίνα Καινούργιου να πάνε όλα καλά τα πράγματα! Το ανακοίνωσε κι επίσημα η ίδια ότι είναι έγκυος, μπροστά στο δέντρο, με τον σύντροφό της. Η Κατερίνα το ήθελε πάρα πολύ, να έχει μια πολύ καλή εγκυμοσύνη και να μην αγχώνεται.

Δεν έχω μιλήσει μαζί της, αλλά επειδή είδα το δέντρο στολισμένο με ροζ μπάλες, νομίζω ότι περιμένει κοριτσάκι. Ότι κι αν είναι, γερό να είναι και να το χαρείς», είπε η Ανθή Βούλγαρη.

