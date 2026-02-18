Ανθή Σαλαγκούδη: Ένας χωρισμός δεν είναι ποτέ κάτι ευχάριστο – Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα

Νέο ξεκίνημα για την Ανθή Σαλαγκούδη, η οποία μίλησε για το podcast «Alpha Female», αλλά και τη δύσκολη επαγγελματική περίοδο μετά το κλείσιμο του Attica TV. Παράλληλα, απάντησε διακριτικά για τα δημοσιεύματα γύρω από τον χωρισμό της με τον Κοσμά Κουμιανό, τονίζοντας πως η προσωπική της ζωή παραμένει προστατευμένη.

Η δημοσιογράφος αποκάλυψε πως το νέο της εγχείρημα θα επικεντρώνεται αρχικά σε γυναικείες συνεντεύξεις, με τίτλο «Alpha Female». «Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι να ακούγονται αλήθειες χωρίς αυτό το περιτύλιγμα… στο podcast σου δίνεται η δυνατότητα να μιλήσεις πιο αναλυτικά, να πεις την αλήθεια σου. Εγώ αυτό θέλω να βγάζω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τη σύγκριση τηλεόρασης και YouTube, ήταν ξεκάθαρη: «Αδιαμφισβήτητα» υπάρχει περισσότερη ελευθερία στο δεύτερο, επισημαίνοντας ωστόσο πως δεν δαιμονοποιεί την τηλεόραση, απλώς εκεί «υπάρχει χρονικός περιορισμός» και πίεση επικαιρότητας.

Αναφερόμενη στο κλείσιμο του Attica TV, παραδέχτηκε πως αιφνιδιάστηκε: «Ήτανε δύσκολα, γιατί δεν το περίμενα και αιφνιδιάστηκα πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που ήρθα στην Αθήνα, δεν μπορώ να πω ότι η επαγγελματική μου διαδρομή ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Είχα πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Οπότε κάπως έχω μάθει να αντεπεξέρχομαι σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις». ενθουσιάζομαι πάρα πολύ, ούτε να απογοητεύομαι πάρα πολύ.

Για τα δημοσιεύματα που αφορούν τον χωρισμό της από τον Κοσμά Κουμιανό, κράτησε χαμηλούς τόνους: «Ένας χωρισμός δεν είναι ποτέ κάτι ευχάριστο και γι’ αυτό δεν θα ήθελα να πω και περισσότερα», ξεκαθαρίζοντας πως προτιμά η προσωπική της ζωή να παραμένει προστατευμένη.