Αντέδρασε ο Στράτος Τζώρτζογλου: Τι θέλεις να μάθεις τώρα για αυτό; Δεν με αφορά τι γράφτηκε

Ο Στράτος Τζώρτζογλου άνοιξε την πόρτα του νέου του σπιτιού στα Βριλήσσια, όπου έχει εγκατασταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, αποκαλύπτοντας μια νέα σελίδα στη ζωή του. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και τη δημοσιογράφο Χριστιάνα Κοχλατζή, αναφερόμενος στην καθημερινότητά του μετά τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα και στις αλλαγές που βιώνει αυτή την περίοδο.

«Μη νομίζεις ότι η μετακόμιση αλλάζει δραματικά την ψυχολογία σου, αν κουβαλάς τις ίδιες σκέψεις που σου φέρνουνε μιζέρια, δυστυχία. Θέλει κάθε μέρα να αναγεννιέσαι. Ακόμα κι αν σου “τη δίνουνε”, εσύ να αποστασιοποιείσαι. Μην έχεις ανάγκη τίποτα. Μόνο το Θεό», δηλώνει ο Στράτος Τζώρτζογλου.

«Κάθε εικόνα που έχω εδώ έχει και μια ιστορία. Που θέλει βιβλίο να γραφτεί από μένα και θα το κάνω, γιατί τις συνοδεύει ένα θαύμα», εξομολογείται στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

«Κάθε μέρα είναι μια νέα αρχή. Πίστεψέ με. Πώς να βιώσεις το single; Η μοναχικότητα, αν δεν μπουν αρνητικές σκέψεις, δεν γίνεται μοναξιά. Αλλά μοναξιά μπορείς να νιώσεις και σε ένα γάμο», απαντά σε σχετική ερώτηση που του έγινε από τη δημοσιογράφο, ενώ υπογραμμίζει πως είναι ερωτευμένος με τη ζωή.



Κλείνοντας, ο Στράτος Τζώρτζογλου δεν έκρυψε την ενόχλησή του, όταν του ζητήθηκε να πει δυο λόγια για τα unfollow που έγιναν με την πρώην σύζυγό του, Σοφία Μαριόλα, στο Instagram.

«Ναι, τι θες να μάθεις τώρα γι’ αυτό; Πες μου. Θέλεις να μάθεις τα μυστικά της καρδιάς μου. Δεν με αφορά τι γράφτηκε», αρκέστηκε να απαντήσει ο Στράτος Τζώρτζογλου.