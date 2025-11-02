Αντέδρασε ο Αργύρης Αγγέλου με την ερώτηση on camera: “Προσπαθείτε να μου το πείτε ευγενικά, είναι λάθος αυτό”

Το παρών στην επίσημη πρεμιέρα του μιούζικαλ Annie έδωσε χθες (01/11) βράδυ, ο Αργύρης Αγγέλου.

Ο γνωστός ηθοποιός ρωτήθηκε για το πολυσυζητημένο και πολυαναμενόμενο reunion του “Παρά Πέντε”, 20 χρόνια μετά το πρώτο επεισόδιο, ενώ δεν έκρυψε την ενόχλησή του σε ερώτηση που του έγινε για

«Χαίρομαι πάρα πολύ και ανυπομονώ για αυτό. Τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί και τώρα το μόνο που μένει είναι να το γυρίσουμε και μετά να το δείτε», δήλωσε αρχικά ο Αργύρης Αγγέλου.

«Σήμερα ένας γκέι ρόλος αντιμετωπίζεται ισότιμα πια;», τον ρώτησε η δημοσιογράφος του MEGA.

«Και μόνο που το συζητάμε αυτή τη στιγμή και προσπαθείτε να μου το πείτε ευγενικά, πώς να μου το θέσετε για να μου κάνετε μια ερώτηση, κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Αυτό πιστεύω εγώ. Είναι πράγματα που επιτέλους καλούμαστε να απενοχοποιήσουμε και να μιλήσουμε δημόσια. Και ο Γιώργος συνέβαλε πάρα πολύ σε αυτό», απάντησε ο Αργύρης Αγγέλου.