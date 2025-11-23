Άντα Λιβιτσάνου: Μου λείπει ο Θανάσης Ευθυμιάδης, θέλω να έχω περισσότερες σχέσεις με τον ίδιο και την οικογένειά του

Μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη στην Ιωάννα Μαλέσκου παραχώρησε η Άντα Λιβιτσάνου. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τα προσωπικά, τα επαγγελματικά κλπ…

«Ήμασταν πολύ ερωτευμένοι με τον άντρα μου και θέλαμε να περνάμε όλο το χρόνο μαζί. Ο γάμος είναι απόφαση! Εγώ δεν είμαι πολύ ζηλιάρα, άμα ζηλέψω θα υπάρχει πρόβλημα, μάλλον θα σταματήσω τη σχέση. Έχω πάρει πολλή αγάπη από τον άντρα μου», είπε αρχικά η Άντα Λιβιτσάνου.

Η Άντα Λιβιτσάνου είπε στη συνέχεια: «Άμα με δεις να κάνω κάτι στο χώρο της υποκριτικής, να ξέρεις σημαίνει ότι το έχω κάνει με τρομακτικά συνειδητή επιλογή.

Με την οικονομική κρίση άλλαξε το τοπίο στη δουλειά μας. Έχω υπάρξει σε δουλειά που ήταν κακό το κλίμα μεταξύ των συναδέλφων.

Έχω περάσει υπέροχα με τον Θανάση Ευθυμιάδη, είναι η επιτομή του επαγγελματία. Μου λείπει, θέλω να έχω πιο πολύ σχέσεις με τον ίδιο και την οικογένειά του».

Κλείνοντας, η Άντα Λιβιτσάνου είπε: «Η εξωσωματική για μένα είναι σαν να πιέσω το σώμα μου να κάνει κάτι που δεν κάνει μόνο του. Εγώ αισθάνομαι φόβο και δεν θέλω να το κάνω».