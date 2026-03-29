Άννα Βίσση: Διέκοψε το πρόγραμμα στο Hotel Ermou για να αποχαιρετήσει την Μαρινέλλα – “Έφυγε άδικα και με άδικο τρόπο”

Η Άννα Βίσση εμφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου στο Hotel Ermou, ιδιαίτερα συγκινημένη εξαιτίας της απώλειας της Μαρινέλλας σε ηλικία 87 ετών.

Η κορυφαία σταρ διέκοψε το πρόγραμμα της για να αποχαιρετήσει με λίγα λόγια την σπουδαία τραγουδίστρια, η οποία πέθανε χθες ύστερα από ένα βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον Σεπτέμβριο του 2024 στο Ηρώδειο.

«Αυτή η διακοπή δεν αποτελεί μέρος του προγράμματος. Είμαι πολύ συγκινημένη γι’ αυτό που ακούσαμε σήμερα. Και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα γίνω χαρούμενη σε πολύ λίγο. Αλλά αυτή τη στιγμή θα ήθελα να αφιερώσουμε μια στιγμή. Κάτι να θυμηθούμε όλοι μας από αυτή τη γυναίκα που λατρέψαμε. Για τη Μαρινέλλα μιλάω…

Όλοι την τραγουδήσαμε, χρόνια τώρα. Τη λατρέψαμε. Είμαι κι εγώ μία από σας που, όταν την είδα θυμάμαι, ήμουν δεκαπέντε χρονών όταν πήγα στην Αθήνα. Είχα μείνει άναυδη. Την κοίταζα και τη θαύμαζα και έλεγα… “μια μέρα κι εγώ θα γίνω έτσι”. Δεν ξέρω τι έγινα, αλλά σημασία έχει τι έγινε αυτή. Έφυγε, σήμερα, ένας ζωντανός θρύλος. Ήταν μέχρι σήμερα ένας ζωντανός θρύλος, και από εδώ και πέρα πιστεύω ότι όλοι μας θα θυμόμαστε ένα θρύλο που θα μείνει στην αιωνιότητα. Αυτή η γυναίκα ήταν θαρραλέα, ήταν σπουδαία φωνή, σπουδαία προσωπικότητα.

Κατάφερε πάρα πολλά στη ζωή της. Για μένα ήταν πρότυπο. Και πιστεύω για πολλές γυναίκες. Και για πολλούς ανθρώπους. Που, χωρίς πολλά εφόδια στην αρχή, πέτυχε τα πάντα. Η Μαρινέλλα έφτασε στα 88 της. Και να μη φοβόμαστε τις ηλικίες, 88 χρονών ήταν η γυναίκα. Και εγώ θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους που κρατάνε. Κρατάνε, γιατί πιστεύουν και είναι πιστοί σ’ αυτό που τους όρισε η φύση να είναι. Θαυμάζω τη Μαρινέλλα, όπως τη θαυμάζουμε όλοι μας. Και λυπάμαι πάρα πολύ που έφυγε… Όλοι θα φύγουμε. Αλλά έφυγε άδικα. Και με άδικο τρόπο. Το θυμάστε πώς έγινε. Σε ένα εμβληματικό θέατρο. Ίσως αυτό να ήταν το πιο… ωραίο. Το μόνο ωραίο ίσως. Λοιπόν… ας την αποχαιρετήσουμε όλοι απόψε. Ας της αφιερώσουμε τη βραδιά… Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε» είπε συγκινημένη η Άννα Βίσση.