Άννα Βίσση – Χριστίνα Πολίτη: Η ρήξη στη σχέση τους και το unfollow στο Instagram

THESTIVAL TEAM

Η Άννα Βίσση και η Χριστίνα Πολίτη, μετά από μια φιλία που κρατάει δεκαετίες, φαίνεται πως πλέον δεν έχουν καμία επικοινωνία.

Όπως αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου στην εκπομπή «Happy Day», οι δύο γυναίκες έκαναν unfollow η μία την άλλη στο Instagram, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι υπάρχουν σύννεφα στη σχέση τους.

«Δεν θα έλεγα ότι μένουμε μόνο στο unfollow. Υπάρχει μία ρήξη στις σχέσεις των δύο γυναικών που συνδέονται με μία φιλία 30 ετών και με μία κουμπαριά, γιατί η Άννα Βίσση έχει βαφτίσει τον έναν από τους δύο γιους της Χριστίνας Πολίτη. Θέλω να σας πω ότι πλέον, αυτές οι δύο γυναίκες, δεν ανταλλάσσουν ούτε γεια, από ότι λένε οι πληροφορίες μου, πέρα από το unfollow.

Ο λόγος φαίνεται πως είναι η νέα φιλία που έχει μπει στη ζωή της Άννας Βίσση, εννοώ τη φιλία που έχει, και επαγγελματική αλλά και προσωπική, με τη Δήμητρα Κούστα, που εκεί φαίνεται ότι δεν υπάρχει το ελεύθερο, δεν είναι μόνο η Χριστίνα Πολίτη. Δεν νομίζω ότι ζήλεψε τη φιλία, νομίζω ότι μπαίνει φραγή στις παλιές φιλίες της Άννας Βίσση», δήλωσε χαρακτηριστικά η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Εγώ ξέρω ότι σε μία από τις εμφανίσεις της Άννας, πήγε η Χριστίνα Πολίτη να ανέβει στο καμαρίνι, και δεν της επετράπη η είσοδος. Και από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό», συμπλήρωσε ο Κώστας Φραγκολιάς.

