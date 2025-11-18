Άννα Μπεζάν: Έπρεπε να βγάζω γάλα κάθε 40 λεπτά και είχα τρελαθεί, με κατέστρεψε ο θηλασμός

Η Άννα Μπεζάν, καλεσμένη στο podcast των αδελφών Ράντη στο youtube, μίλησε για την κακοποίηση που βίωσε στην παιδική ηλικία από τον πατέρα της και εξομολογήθηκε για τις δύσκολες στιγμές μετά τη γέννηση του μωρού της, όταν πέρασε επιλόχειο κατάθλιψη.

Για την μήνυση που έκανε στον πατέρα της, η Άννα Μπεζάν είπε: «Όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ δυνατά. Εγώ δεν είχα στο μυαλό μου ότι αν μηνύσω τον μπαμπά μου, θα με πάρουνε, θα με βάλουνε σε ένα ορφανοτροφείο και θα μεγαλώσω εκεί. Όλη αυτή η άγνοια με βοήθησε πάρα πολύ να πατήσω στα πόδια μου. Η μητέρα μου με άφησε στο μαιευτήριο. Ο μπαμπάς μου με είχε. Μετά ήταν τα πράγματα δύσκολα, όπως καταλαβαίνετε, σε όλο αυτό το πλαίσιο της κακοποίησης».

«Πάντα έλεγα ότι ήθελα να κάνω οικογένεια, αλλά όταν ήρθε ήταν… ήταν πάρα πολύ δύσκολο και ζήτησα και βοήθεια και έκανα και λίγη ψυχοθεραπεία. Η επιλόχειος που πέρασα ήταν… είχα σκέψεις τις οποίες, τώρα δεν ντρέπομαι πια για αυτές, τότε ντρεπόμουνα για αυτές. Αισθανόμουν ότι θα μου πάρουν το παιδί, αισθανόμουν ότι το παιδί είναι μόνο δικό μου. Δεν μπορούσαν να μου αγγίζουνε τόσο το παιδί.

Ξεκίνησα έτσι να πηγαίνω στο μπάνιο, να κλαίω. Εμένα αυτό που με… δεν ήταν το παιδί σαν παιδί, ήταν ο θηλασμός. Έπρεπε να βγάζω γάλα κάθε 40 λεπτά, ε, και είχα τρελαθεί και με κατέστρεψε ο θηλασμός. Ε, και με κατέστρεψε και με πολλές τύψεις. Μπόρεσα, θήλασα το παιδί μου ένα μήνα, αλλά μετά μου στοίχησε άλλους έξι», εξομολογήθηκε η Άννα Μπεζάν.