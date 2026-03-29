Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Κάποιοι εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται την εξουσία με λάθος τρόπο, δεν ξέρω αν θα αλλάξει ποτέ

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, με αφορμή την συμμετοχή στη σειρά “Το παιδί” της ΕΡΤ, στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Marie Claire και τη δημοσιογράφο Αναστασία Καμβύση.

Μέσα σε όλα, δε, η όμορφη πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε στις αλλαγές που παρατηρεί να έχουν έρθει πια στον χώρο του θεάτρου μετά από το κίνημα metoo.

Ένα ωραίο χαρακτηριστικό της δύναμης είναι όταν τη χρησιμοποιούμε για να προστατεύουμε τους άλλους. Και νομίζω ότι στην περίπτωση σου έδειξες δύναμη, πυγμή και γενναιότητα σε όλα όσα έγιναν σε σχέση με το ελληνικό metoo. Πιστεύεις ότι άλλαξαν ουσιαστικά τα πράγματα ή απλώς περιορίστηκαν οι ακραίες συμπεριφορές;

Στο βαθμό που μπορώ να γνωρίζω – γιατί σίγουρα υπάρχουν και καταστάσεις που δεν ξέρω – τα πράγματα άλλαξαν σε σχέση με τις ακραίες συμπεριφορές που άγγιζαν ποινικά αδικήματα, όπως η κακοποίηση. Όμως, κάποιοι άνθρωποι εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται την εξουσία με λάθος τρόπο, δεν ξέρω και αν αυτό θα αλλάξει ποτέ. Ακούω ακόμη για σκηνοθέτες με τους οποίους οι ηθοποιοί δυσκολεύονται. Όχι επειδή συμβαίνει κάτι ποινικά κολάσιμο, αλλά επειδή υπάρχει περισσότερη πίεση απ’ όση θα έπρεπε.

Η διαφορά είναι ότι παλιότερα αυτό ήταν ο κανόνας και δεν το συζητούσε κανείς. Τώρα μιλάμε γι’ αυτό. Και αυτό είναι μια μεγάλη νίκη. Λυπάμαι, βέβαια, γιατί ο χώρος τους θεάτρου, όπως και ο χώρος του αθλητισμού βγήκαν μπροστά και το πλήρωσαν. Ήταν τραυματικό όλο αυτό που συνέβη. Είναι ένα τραύμα από το οποίο το θέατρο ακόμη προσπαθεί να συνέλθει.

Όμως αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στο θέατρο και στον αθλητισμό. Τέρατα υπάρχουν παντού, ίσως και χειρότερα αλλού. Για την πολιτική, αλλά και τη δημοσιογραφία, για παράδειγμα, δεν μάθαμε ποτέ τίποτα. Δυστυχώς εκεί τα πράγματα είναι αλλιώς. Εύχομαι μόνο οι άνθρωποι να βρίσκουν το κουράγιο να μιλούν και να απευθύνονται κάπου.

Ποιο είναι το ένα πράγμα που δεν θα ανεχόσουν ξανά ούτε ως γυναίκα ούτε ως επαγγελματίας;

Δεν είναι ένα, είναι πολλά. Αλλά σίγουρα δεν θα ανεχόμουν να βλέπω την κακομεταχείριση πιο αδύναμων ανθρώπων και να μη μιλήσω, να μην αντιδράσω.