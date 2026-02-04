Άννα Κανδαράκη: Όταν σκεφτόμαστε τον καρκίνο, μας έρχεται στο μυαλό η λέξη θάνατος – Εγώ θέλω να σας μιλήσω για τη ζωή

Την δική της τοποθέτηση για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου έκανε η Άννα Κανδαράκη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η γνωστή ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια πριν από λίγους μήνες εξομολογήθηκε πως έδωσε για δεύτερη φορά μάχη με τον καρκίνο του αίματος.

«Όταν σκεφτόμαστε “καρκίνος”, μας έρχεται αυτόματα στο μυαλό η λέξη “θάνατος”. Εγώ όμως σήμερα θέλω να σας μιλήσω για τη ζωή. Γι’ αυτή τη ζωή που την εκτιμάμε πολύ διαφορετικά όταν φοβόμαστε ότι θα τη χάσουμε. Και θέλω να σας μιλήσω για όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα, σημαντικά και ασήμαντα που συνειδητοποίησα εγώ, χωρίς να χρειάζεται να περάσετε και εσείς από αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Για το πόσο σημαντικό είναι να ξυπνάς και να μην πονάς. Να σε κοιτάς στον καθρέφτη και να σε αναγνωρίζεις.

Για το πόσο σημαντικό είναι να περνάς χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπάς. Να ποτίζεις σχέσεις που έχουν ουσία. Να γεμίζεις τη μέρα σου με στιγμές που έχουν νόημα για σένα. Θέλω να μιλήσω και σε εσένα, που φοβάσαι να κάνεις τις εξετάσεις σου γιατί τρέμεις μια διάγνωση. Και δεν καταλαβαίνεις ότι η έγκαιρη διάγνωση δεν είναι εχθρός, είναι φίλος και πραγματικά η πρόληψη σώζει ζωές.

Θέλω να μιλήσω και σε εσένα που παλεύεις, που είσαι μέσα σε αυτή τη δίνη και σε αυτόν τον κυκεώνα και πόσο πολύ σε καταλαβαίνω. Και θέλω να σου πω, κράτα γερά. Αξίζει τον κόπο…» είπε η Άννα Κανδαράκη.

Ποια είναι η Άννα Κανδαράκη

Η Άννα Κανδαράκη είναι κλινική ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια, με διδακτορικό από την Ιατρική Σχολή Αθηνών και αριστούχος πτυχιούχος της Σορβόνης.

Το βιογραφικό της περιλαμβάνει σπουδές στην Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης, προτού αφοσιωθεί στην ψυχολογία. Έχει ιδρύσει το θεραπευτικό κέντρο Therapy Nest και έχει πλούσια αρθρογραφία και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια. Τα τελευταία χρόνια έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις σε πολλές εκπομπές και τα social media.

Η Άννα Κανδαράκη ήρθε αντιμέτωπη με τον καρκίνο δύο φορές στη ζωή της. Τον Δεκέμβριο του 2025 αποκάλυψε μέσα από το προφίλ της στο Instagram πως εννέα χρόνια μετά την πρώτη φορά εμφανίστηκε ξανά στο αίμα: «Αυτό το βίντεο έπρεπε να γίνει, ήθελα να βγάλω την περούκα από το κεφάλι μου», έλεγε η ίδια και τόνιζε: «Θέλω να δώσω και δύναμη σε όσους το περνούν τώρα, να καθησυχάσω για τον φόβο που έχετε όσοι τρέμετε μια τέτοια διάγνωση». «Δυσκολεύτηκα και πάρα πολύ μάλιστα», συνέχιζε, λέγοντας ότι στο μέλλον θα μιλούσε αναλυτικότερα για τη «δοκιμασία» που υποβλήθηκε ξανά.