Άννα Φόνσου για Μαρινέλλα: Δεν μπορώ να πηγαίνω σε αυτές τις κηδείες που είναι πολιτικοί και τηλεοράσεις

Καλεσμένη στο “Πρωινό” την Μεγάλη Τετάρτη ήταν η Άννα Φόνσου και ο Γιώργος Λιάγκας την υποδέχτηκε θερμά.

Ο παρουσιαστής ρώτησε μεταξύ άλλων την ηθοποιό και για την κηδεία της Μαρινέλλας. Εκείνη απάντησε πως δεν πήγε και εξήγησε και τους λόγους.

«Όταν χάνεται ένας άνθρωπος με την αξία της Μαρινέλλας, η θλίψη μου είναι μεγάλη. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι αναντικατάστατοι», είπε αρχικά η Άννα Φόνσου και συνέχισε:

«Δεν πήγα στην κηδεία γιατί δεν μπορώ να πηγαίνω σε αυτές τις κηδείες… που είναι όλα αυτά και οι πολιτικοί και οι τηλεοράσεις… Δεν μ’ αρέσει».

Στη συνέχεια, αναφερόμενη στον Γιώργο Μαρίνο, η Αννά Φόνσου είπε: «Μ’ αρέσει αυτό που έκανε ο Γιώργος Μαρίνος. Είδα μια κηδεία που μπόρεσα και παρακολούθησα τι λέει ο παπάς στην κηδεία. Γιατί στις άλλες κηδείες που πήγαινα κοιτούσα τον κόσμο, τους πολιτικούς που δεν ήξεραν και τίποτα γι’ αυτόν που είχε πεθάνει».

Άννα Φόνσου Μαρινέλλα

MARKET 23 ώρες πριν

Διεκδικήστε τα δικαιώματά σας! Η πρώτη ελληνική LegalTech εταιρεία είναι στη διάθεσή σας

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Νετανιάχου: Η εκεχειρία δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ώρες πριν

Δώρο Πάσχα: Σήμερα η πληρωμή – Τι να κάνετε αν δεν το πάρετε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Fuel Pass της ταλαιπωρίας, η κυβέρνηση προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ρωσία: Διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία του ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια μετά από ουκρανικό χτύπημα

EUROBANK 4 ώρες πριν

Eurobank: 16 χρόνια Business Banking Τουρισμός – Υποστήριξη καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους για τη σύγχρονη τουριστική επιχείρηση