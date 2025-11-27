MENOY

Άννα Χατζησοφιά για “Κακό Βεζύρη”: Ξέρω τη λογοκρισία που υποστήκαμε – Υπουργός τότε είχε πάρει θυμωμένος στο κανάλι

|
THESTIVAL TEAM

Η Άννα Χατζησοφιά ήταν καλεσμένη τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην Αθηναΐδα Νέγκα και στο «Καλύτερα αργά». Η επιτυχημένη σεναριογράφος μίλησε για τη διαδικασία δημιουργίας των σειρών της, αλλά και για την υπόθεση λογοκρισίας στον «Κακό Βεζύρη», αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες από τα παρασκήνια.

«Ξέρω τη λογοκρισία που υποστήκαμε. Πήγαινα στο μοντάζ, έβλεπα το final cut, και μετά από το τρίτο ή τέταρτο επεισόδιο με παίρνει ο μοντέρ και μου λέει: “Άννα, κάτι κόβουνε στο κανάλι”. Και τι κάνανε; Κόβανε το master. Είχαμε τη λαμπρή έμπνευση να κάνουμε τον Κλέωνα Βεζύρη ερωτευμένο με την εξουσία. Δεν τον ενδιέφερε ποιος την εκπροσωπεί, μόνο η καρέκλα. Αυτό ενόχλησε πάρα πολύ. Μας είπαν: “Βάλατε στο ίδιο κάδρο τον Μητσοτάκη με τον Παπανδρέου. Τι σχέση έχει ο ένας με τον άλλον;”», είπε η Άννα Χατζησοφιά.

Και πρόσθεσε: «Δεν κόβανε μόνο τις ατάκες που σχετίζονταν με τον πίνακα, κόβανε και τα πλάνα όταν περνούσε από μπροστά ο ηθοποιός. Ξέρουμε ότι υπουργός τότε είχε πάρει θυμωμένος στο κανάλι, παρότι δεν ήταν η πρόθεσή μας να αναφερθούμε σε κανέναν συγκεκριμένα. Ο ρόλος ήταν εμπνευσμένος από αρχέτυπα του Αριστοφάνη, από τον Φον Δημητράκη, από τον Ιζνογκούντ. Οι καταστάσεις που σατιρίζαμε θα μπορούσαν να αφορούν τελείως άλλους ανθρώπους».

Άννα Χατζησοφιά

