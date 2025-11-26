MENOY

Ανδρομάχη: Η αποκάλυψη για τον θαυμαστή της που ξεπέρασε τα όρια – “Σταμάτησα, ήμουν έτοιμη να φάει κλωτσιά στη μούρη”

Η Ανδρομάχη μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες που τη συνάντησαν το βράδυ της Τρίτης (25/11) και αρχικά μίλησε για τον ενός έτους γιο της, καρπό του έρωτά της από τον Γιώργο Λιβάνη.

«Ο μπέμπης είναι ένα ναρκωτικό, στο οποίο σιγά-σιγά εθίζεσαι όλο και περισσότερο. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο εθιστικό ναρκωτικό από τον μπέμπη. Έχουμε τρελαθεί και οι δύο», εξομολογήθηκε η Ανδρομάχη.

Σε ερώτηση για το αν της έχει τύχει ποτέ θαυμαστής της να ξεπεράσει τα όρια, η Ανδρομάχη αποκάλυψε: «Μου έχει τύχει θαυμαστής να ξεπεράσει τα όρια. Έκανε χειρονομία την ώρα που τραγουδούσα, δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ τόσα χρόνια που δουλεύω αυτό το πράγμα. Σταμάτησα, ήμουν έτοιμη να φάει κλωτσιά στη μούρη, γιατί ήμουν και στο κατάλληλο ύψος. Συγκρατήθηκα όμως και τον έδιωξε η ασφάλεια του μαγαζιού».

