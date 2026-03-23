Ανδρέας Λαγός: Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ λατρεύουν την ελληνική κουζίνα, τους είχα μαγειρέψει φάβα και τους άρεσε πολύ

Συνέντευξη στην εκπομπή “Breakfast@star” και τη Λιλή Πυράκη παραχώρησε ο Ανδρέας Λαγός. Ο γνωστός σεφ μίλησε για την «ΠΟΠ Μαγειρική» που παρουσιάζει στην ΕΡΤ1, τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά και τη συνεργασία του με τη Βασιλική Οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας.

«Είναι η πέμπτη σεζόν στην ΠΟΠ Μαγειρική, είναι μια συνθήκη που με βρίσκει πολύ χαρούμενο», είπε αρχικά ο Ανδρέας Λαγός.

Ο Ανδρέας Λαγός είπε στη συνέχεια: «Η μαγειρική μου ταυτότητα έχει να κάνει με την αξιοποίηση των ελληνικών προϊόντων. Δεν περίμενα ότι θα πάει τόσο πολύ η εκπομπή, θεώρησα ότι θα είναι για έναν χρόνο η συνεργασία. Χάρηκα που βγήκε δελτίο τύπου που έλεγε ότι η εκπομπή μου πάει καλά σε νούμερα τηλεθέασης. Είμαστε σε συζητήσεις για τη νέα σεζόν και το κλίμα είναι πολύ θετικό».

Ο Ανδρέας Λαγός ανέφερε επίσης για τις συνεργασίες του: «Χρωστάω πολλά πράγματα στην Ελένη Ψυχούλη, μου έμαθε πράγματα και με οδήγησε εδώ που είμαι τώρα. Ο Μάρκος Σεφερλής είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Από τον Μάρκο και την Έλενα έχω να θυμάμαι τα καλύτερα. Ήταν μια πολύ ωραία χρονιά τότε».

Για τη συνεργασία του με τη Βασιλική Οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας, ο Ανδρέας Λαγός είπε: «Είναι όλα πολύ διαφορετικά από αυτά που φαντάζεστε, είναι απλά τα πράγματα, οικογενειακά και φιλικά. Δεν έχω μπει ποτέ στο παλάτι, εγώ είμαι στο κομμάτι των διακοπών. Στον Ουίλιαμ και στην Κέιτ έχω μαγειρέψει φάβα και τους άρεσε πάρα πολύ, λατρεύουν την ελληνική κουζίνα».

