Αναστάσης Ροϊλός: Η πατρότητα με τρομάζει όλο και λιγότερο όσο περνούν τα χρόνια

THESTIVAL TEAM

Ο Αναστάσης Ροϊλός παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τον δημοσιογράφο Σπύρο Ραφαήλ Κεραμίδα, όπως είδαμε το μεσημέρι της Κυριακής στο πρόγραμμα του Alpha. Με αφορμή τη νέα κωμωδία του σταθμού, δε, ο γοητευτικός πρωταγωνιστής αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της πατρότητας αλλά και

Πιο συγκεκριμένα, ο Αναστάσης Ροϊλός εξομολογήθηκε αρχικά πως “στο “Μπαμπά σ’ αγαπώ” θα δούμε μια ιστορία η οποία κινείται γύρω από τρεις μπαμπάδες που ο καθένας έχει διαφορετική σχέση με το παιδί ή τα παιδιά τους. Ο ρόλος μου είναι ο μπαμπάς – κατά τύχη, ας πούμε, που δεν ήθελε να γίνει μπαμπάς και του ‘ρθε ξαφνικά”.

“Εμένα, τουλάχιστον, δεν θα με κινούσε το ότι “θέλω να κάνω παιδί” αλλά ο άνθρωπος, ο οποίος έχω δίπλα μου, για να κάνουμε μαζί αυτό το βήμα”.

“Σίγουρα, περνώντας τα χρόνια, η πατρότητα είναι κάτι το οποίο με τρομάζει όλο και λιγότερο” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Αναστάσης Ροϊλός στην ψυχαγωγική εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha.

