Αναστάσιος Ράμμος: Αποκαλύπτει πώς γλίτωσε από τα ναρκωτικά – "Στην γυναίκα μου είχα πει την αλήθεια"

THESTIVAL TEAM

Για τον εθισμό του σε ουσίες και την απεξάρτησή του, μίλησε ο τραγουδιστής Αναστάσιος Ράμμος, στο διαδικτυακό κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού, στο Youtube.

«Το βαρέλι δεν έχει πάτο. Ο θάνατος είναι μόνο το τελευταίο. Είχα τρακάρει, είχα χάσει λεφτά, είχα χτυπήσει, είχα πάει κρατητήρια», είπε μεταξύ άλλων ο Αναστάσιος Ράμμος.

«Αυτή τη στιγμή εγώ προσπαθώ να συμφιλιωθώ με το παρόν, με το παρελθόν αλλά να έχω και πίστη για το μέλλον και να ζω το παρόν. Οπότε γι’ αυτό τα λέω και γελάω», τόνισε.

«Όταν ήμουν στον πάτο, δεν μπορούσα και δεν ήθελα να πάρω κανέναν. Πίστευα ότι χωρίς αλκοόλ δεν μπορούσα να ζήσω. Για να πιω νερό, έπινα πρώτα ουίσκι», συμπλήρωσε ο τραγουδιστής.

«Όλο αυτό σταματάει μόνο πνευματικά. Το κενό που έχω μέσα μου, αν δεν το γεμίσω με θεό και πίστη, δεν μπορώ. Η δισκογραφική εταιρεία μου με έσωσε, πίστεψε σε εμένα, όταν εγώ δεν πίστευα στον ίδιο μου τον εαυτό. Ο κόσμος με γνώριζε ενώ ήμουν χρήστης. Δεν λυπάμαι τα χρόνια που πέρασαν, γιατί έτσι ήρθα εδώ που είμαι τώρα», τόνισε ο Αναστάσιος Ράμμος.

«Στη γυναίκα μου είχα πει την αλήθεια από την πρώτη στιγμή. Αν δεν την είχα γνωρίσει δεν θα υπήρχε καλή κατάληξη. Μπορεί να είχα μπει στη φυλακή, μπορεί και να με είχαν σκοτώσει, μπλεκόμουν παντού. Πήγα για κάποιους μήνες σε κέντρο απεξάρτησης στην Ελλάδα. Όταν βγήκα από εκεί ήμουν πολύ φοβισμένος. Δεν ήξερα πώς να πάω στη δουλειά μου, δεν ήξερα πώς να μιλήσω, δεν ήξερα πώς να ζω. Από τα 17 μέχρι τα 33 είχαν έναν άλλο τρόπο ζωής», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας ο Αναστάσιος Ράμμος.

Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του, υποδέχτηκαν το 2026 με τον πιο όμορφο τρόπο, καθώς ήρθε στον κόσμο η κόρη τους.

