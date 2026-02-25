MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αναστασία Παντούση: Φοβάμαι τη μοναξιά – Κρατάω στο πίσω μέρος του μυαλού μου το να κάνω ένα παιδί

|
THESTIVAL TEAM

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2Night Show βρέθηκε η Αναστασία Παντούση μιλώντας για τα παιδικά της χρόνια, τις δυσκολίες της δουλειάς και τις πιο προσωπικές της σκέψεις.

«Ήθελα να γίνω νηπιαγωγός γιατί μου άρεσε, αγαπούσα τα παιδιά από μικρή. Μεγάλωσα στα Σπάτα, παρότι είναι δίπλα στην Αθήνα, ήταν σαν να ζούσα σε χωριό, ήταν πολύ ανέμελα και όμορφα», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Αναφερόμενη στις δυσκολίες του επαγγέλματος, παραδέχτηκε: «Έχω απογοητευτεί πολλές φορές, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα να τα παρατήσω ακόμα και όταν δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι σημαντικό να μπορείς να επιλέγεις τις δουλειές σου, νιώθω τυχερή γιατί μέχρι στιγμής μου έχουν έρθει έτσι τα πράγματα».

Και πρόσθεσε: «Πιστεύω πάρα πολύ στο μάτι. Στον Θεό πιστεύω με έναν δικό μου διαφορετικό τρόπο. Με έχει βοηθήσει η πίστη να ξεπεράσω δύσκολες καταστάσεις. Δεν είναι ο άνθρωπος που θα πάω στην εκκλησία, θα είμαι μία καλή Χριστιανή. Αλλά με τον δικό μου τρόπο, μόνη μου πιστεύω».

Σε πιο προσωπικό τόνο, η Αναστασία Παντούση εξομολογήθηκε: «Ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου έρθει στη ζωή σου. Μέχρι τώρα έχω πάρει και έχω δώσει πολλή αγάπη. Φοβάμαι τη μοναξιά. Το αμάξι είναι το δεύτερο σπίτι μου. Όταν δεν είμαι καλά παίρνω το αυτοκίνητο και ταξιδεύω ή κάθομαι σε ένα μέρος που μου αρέσει για ώρες. Με όλα όσα ακούω για τον κόσμο που ζούμε, κρατάω στο πίσω μέρος του μυαλού μου το να κάνω ένα παιδί».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών στο κέντρο της Αθήνας – Έβγαλαν μαχαίρια

ΠΑΙΔΕΙΑ 51 λεπτά πριν

Στα Τρίκαλα το πρώτο δημόσιο “παθητικό” σχολείο, διατηρεί σταθερή θερμοκρασία 21 βαθμών Κελσίου όλο το χρόνο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Ένα απλό trick μετά το πλύσιμο και το πλυντήριο μένει καθαρό για μήνες

ΠΑΙΔΕΙΑ 22 ώρες πριν

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πέρασε με “Άριστα” την αξιολόγηση ποιότητας της ΕΘΑΑΕ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νέο τροχαίο στην Ολυμπιάδος – Τραυματίστηκε νεαρός μοτοσικλετιστής – Βίντεο

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

Κοσιώνη: Η υποδοχή από τους συνεργάτες της και το μήνυμά της πριν επιστρέψει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων – Δείτε το βίντεο