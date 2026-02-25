Αναστασία Παντούση: Φοβάμαι τη μοναξιά – Κρατάω στο πίσω μέρος του μυαλού μου το να κάνω ένα παιδί

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2Night Show βρέθηκε η Αναστασία Παντούση μιλώντας για τα παιδικά της χρόνια, τις δυσκολίες της δουλειάς και τις πιο προσωπικές της σκέψεις.

«Ήθελα να γίνω νηπιαγωγός γιατί μου άρεσε, αγαπούσα τα παιδιά από μικρή. Μεγάλωσα στα Σπάτα, παρότι είναι δίπλα στην Αθήνα, ήταν σαν να ζούσα σε χωριό, ήταν πολύ ανέμελα και όμορφα», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Αναφερόμενη στις δυσκολίες του επαγγέλματος, παραδέχτηκε: «Έχω απογοητευτεί πολλές φορές, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα να τα παρατήσω ακόμα και όταν δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι σημαντικό να μπορείς να επιλέγεις τις δουλειές σου, νιώθω τυχερή γιατί μέχρι στιγμής μου έχουν έρθει έτσι τα πράγματα».

Και πρόσθεσε: «Πιστεύω πάρα πολύ στο μάτι. Στον Θεό πιστεύω με έναν δικό μου διαφορετικό τρόπο. Με έχει βοηθήσει η πίστη να ξεπεράσω δύσκολες καταστάσεις. Δεν είναι ο άνθρωπος που θα πάω στην εκκλησία, θα είμαι μία καλή Χριστιανή. Αλλά με τον δικό μου τρόπο, μόνη μου πιστεύω».

Σε πιο προσωπικό τόνο, η Αναστασία Παντούση εξομολογήθηκε: «Ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου έρθει στη ζωή σου. Μέχρι τώρα έχω πάρει και έχω δώσει πολλή αγάπη. Φοβάμαι τη μοναξιά. Το αμάξι είναι το δεύτερο σπίτι μου. Όταν δεν είμαι καλά παίρνω το αυτοκίνητο και ταξιδεύω ή κάθομαι σε ένα μέρος που μου αρέσει για ώρες. Με όλα όσα ακούω για τον κόσμο που ζούμε, κρατάω στο πίσω μέρος του μυαλού μου το να κάνω ένα παιδί».