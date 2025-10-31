Αλέξανδρος Τσουβέλας για Γιάννη Τσιμιτσέλη: Μου κρατάει μούτρα γιατί δεν πήγα καλεσμένος στην εκπομπή του

Με αφορμή το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά το πρωινό της Παρασκευής.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός κωμικός αποκάλυψε στον αέρα του MEGA την άγνωστη… κόντρα που διατηρείται ανάμεσα στον ίδιο και στον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Ειδικότερα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σημείωσε χαρακτηριστικά πως “νομίζω ότι είναι σημαντικό να μην πυροβολούμε τον Γιάννη αλλά να προστατέψουμε και τα παιδιά (σ.σ. τον Γιώργο Κουρδή και την Ευλαμπία Ρέβη). Αν πουν στον Τσιμιτσέλη “έλα να παρουσιάσεις αυτό”, θα πάει και θα το παρουσιάσει”.

“Έχω καιρό να τον δω. Εμένα μου κρατάει μούτρα γιατί με είχε καλέσει στο Fishy, που είχε κάνει στο MEGA, αλλά δεν πήγα. Πίστευα ότι θα πνιγώ, πραγματικά, του το έλεγα του Γιάννη”.