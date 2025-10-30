Αλέξανδρος Ρήγας: Αν δεις βαθιά στον καθρέφτη δεν ξέρεις ποτέ τι θα αντικρίσεις

Ο Αλέξανδρος Ρήγας με αφορμή το θρυλικό “Τάβλι” του Δημήτρη Κεχαίδη στο οποίο πρωταγωνιστεί αλλά και την “Ξανθιά φράουλα” του ΚΘΒΕ την οποία σκηνοθετεί μίλησε στον Flash 99.4 και τη Σοφία Αποστολίδου στη «Ραδιοφωνική Φιλοσοφία» σε μια συνέντευξη-εξομολόγηση.

Με απόλυτη ειλικρίνεια ο Αλέξανδρος Ρήγας μοιράστηκε τις σκέψεις του τόσο για τον έρωτα και την τέχνη, αλλά και τον φόβο του θανάτου που υπάρχει σε κάθε άνθρωπο. Παράλληλα από τα λόγια του δεν γινόταν να παραλειφθεί και το πολυαναμενόμενο «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή» που όπως τόνισε θα επιστρέφει με δύο ακόμα νέες ταινίες.

«Τελεία δεν μπαίνει με τις δύο ταινίες. Θεωρητικά στα σχέδιά μας – δεν ξέρω ποτέ αν πρόκειται να γίνει αυτό – για να ολοκληρώσουμε την ιστορία μας, έχουμε στο μυαλό μας ακόμα άλλες δύο ταινίες. Αν θα γίνει ποτέ αυτό δεν το γνωρίζω. Ας βγουν με το καλό οι δύο πρώτες να δούμε την αποδοχή του κοινού και μετά βλέπουμε» υποστήριξε αρχικά ο Αλέξανδρος Ρήγας, ο οποίος στην συνέχεια πρόσθεσε:

«Πολλές φορές έχω συναναστραφεί σε επαγγελματικό επίπεδο με ανθρώπους που αισθανόμουν ότι μπροστά στο εύκολο κέρδος καταστρατηγούσαν κάθε έννοια καλλιτεχνικού αποτελέσματος ή έλλειψη σεβασμού στο κοινό. Ναι, και έχω πολλές φορές συγκρουστεί με τέτοιες καταστάσεις. Αλλά προς εσάς το κοινό δεν καταλαβαίνει, μπορεί να γίνω θηρίο; Όχι, πιστεύω ότι καταλαβαίνει!

Και με εξαγριώνει ακόμα το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι στον χώρο μας που αυτό το έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού και στην οποιαδήποτε αντιπαράθεση το φέρνουν και προς τα έξω στο τραπέζι».

Κάπου εκεί ο Αλέξανδρος Ρήγας κλήθηκε να σχολιάσει και τον έρωτα, για τον οποίο αναφέρθηκε με μεγάλο συναίσθημα.

«Στον έρωτα και στον πόλεμο δεν υπάρχει ηθική. Το έχουν πει και παλαιότεροι από εμάς . Ο έρωτας καταστρατηγεί κάθε έννοια ηθικής. Παίρνουν μπροστά άλλα κομμάτια της ψυχής μας. Δεν έχει ιερότητα ο έρωτας, γιατί αν είχε ιερότητα δεν θα ήταν έρωτας. Ο έρωτας είναι πόλεμος. Είναι διεκδικητικός. Είναι διαμάχη. Είναι σύγκρουση.

Γι’ αυτό και είναι σημαντικός. Και δεν μπορείς με τα όπλα που έχεις, τα ηθικά. Άρα, χρησιμοποιήσεις και τελείως ανήθικους τρόπους. Που πάντα, στον κόσμο του καθενός μας, εκείνη τη στιγμή που τα χρησιμοποιείς, θεωρούνται και πάρα πολύ λογικά. Εκ των υστέρων μπορείς να μιλάς θεωρητικά και να κρίνεις όταν πια έχει τελειώσει ο βρασμός.

Όταν όμως το ζεις. Δεν θεωρείς ότι κάνεις κάτι ακραίο. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά».

Στην συνέχεια ο ίδιος προχώρησε σε μια σπάνια, ειλικρινής εξομολόγηση για τον φόβο του θανάτου που φωτίζει τη βαθιά υπαρξιακή πλευρά του καλλιτέχνη.

«Δεν το έχω ντιλάρει [ενν. διαχειριστεί] το θέμα της οριστικής φυγής από το σύμπαν. Είναι τρομακτικό να φεύγεις και να τελειώνει όλη αυτή η τεράστια, ωραία ταλαιπωρία. Χαίρομαι και ζηλεύω τους ανθρώπους που το έχουν λύσει. Εγώ προσωπικά δεν το έχω λύσει αυτό το θέμα. Ακόμα αναρωτιέμαι ως παιδί όλη αυτή η ωραία περιπέτεια πρέπει να τελειώσει. Καταλαβαίνω το φυσικό του πράγματος. Καταλαβαίνω επιστημονικά τι συμβαίνει. Το δέχομαι, αλλά μέχρι εκεί. Συναισθηματικά δεν μπορώ να το δεχτώ».

Ο Αλέξανδρος Ρήγας μάλιστα, μοιράστηκε ακόμα τις σκέψεις τους για τις αλήθειες που μαθαίνουμε όταν ¨κοιτάζουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη” , αλλά και για τον φόβο να κοιτάξουμε κατάματα τις αλήθειες αυτές.

«Αν δεις βαθιά στον καθρέφτη δεν ξέρεις ποτέ τι θα αντικρίσεις. Το βλέμμα, αν το αφήσεις και το αναγκάσεις να σου πει την αλήθεια, μπορεί να σου πει τρομακτικά πράγματα. Είναι ανθρώπινο να πασπαλίζεις τη ζωή σου με ζωτικά ψεύδη. Πολλές φορές για να υπάρξουμε έχουμε ανάγκη το ζωτικό ψεύδος. Και ο βασικός πυρήνας του ζωτικού ψεύδους είναι ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε, να βάλουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να αφήσουμε την ψυχή μας αληθινή να μας πει αλήθεια.

Έχει κόστος αυτό.

«Είμαι υπέροχος ταβλαδόρος και περηφανεύομαι πάρα πολύ για αυτό. Παίζω τάβλι με πάρα πολλούς ανθρώπους που παρακαλώ να βρίσκω όπου πηγαίνω.. Γιατί το τάβλι δυστυχώς άρχισε να φθίνει. Ανήκει πλέον στη σφαίρα των δεινοσαύρων σαν και εμένα. Παρόλα αυτά η Φαίη Κοκκινοπούλου είναι ένας άνθρωπος που ποτέ δεν κατάφερα να κερδίσω. Η Φαίη είναι ένα υπέροχο πλάσμα. Έπαιζε στους “Στάβλους” τη Μελίτα. Είναι σατανική. Είναι δαιμόνια. Είναι υπέροχη»