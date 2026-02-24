Αλέξανδρος Πιεχόβιακ για τον γκέι ρόλο του στις “Σέρρες”: Με σταματούσαν στον δρόμο άνθρωποι με βουρκωμένα μάτια και μου έλεγαν ευχαριστώ

Καλεσμένος στο The 2Night Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (23/2) ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ.

Ο νεαρός ηθοποιός, που πέρσι ξεχώρισε μέσα από τη συμμετοχή του στις “Σέρρες” του Γιώργου Καπουτζίδη, άνοιξε τα χαρτιά και την καρδιά του σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

«Ο πατέρας μου είναι 100% Πολωνός, η μητέρα μου μισή Ελληνίδα και μισή Ουκρανοπολωνή. Ποτέ δεν ήμουν ανταγωνιστικός, είμαι πολύ μακριά από αυτό. Υπήρχε πάντα το ότι ήθελα να διαβάσω για να μπορέσω να φύγω απ’ τη Λάρισα, γιατί εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρισα. Πάντα υπήρχε αυτό, ότι θέλω να διαβάσω, γιατί ήταν αυτό που θα με βοηθούσε να φύγω από αυτή την πόλη και να υπάρχει μια εξέλιξη», δηλώνει ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ.

Αναφορικά με τις δουλειές που έχει κάνει στο παρελθόν, ο ηθοποιός περιγράφει: «Μέσα στην κρίση ξεκίνησα τις σπουδές, ήταν δύσκολο γιατί οικογενειακά τα οικονομικά ήταν πάντα δύσκολα, αλλά κάπως δούλευα πάντα σεζόν και προσπαθούσα να ανταπεξέλθω. Δούλευα τα καλοκαίρια σε κρεπερί, έφτιαχνα κρέπες. Φτιάχνω εξαιρετική κρέπα. Πήγαινα για πέντε καλοκαίρια στον Πλαταμώνα. Ξέρω το καλύτερο μείγμα για κρέπα».

«Το όνειρό μου είναι να δημιουργήσω τη δική μου θεατρική ομάδα και να ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Με γοητεύει το αβέβαιο. Νιώθω πως, όταν κάτι είναι πολύ σίγουρο, γίνεται τόσο στάσιμο ώστε να νεκρώνει, άρα έχει τελειώσει. Φοβάμαι τον θάνατο και τη μοναξιά. […] Ο έρωτας είναι πολύ σημαντικός για μένα, όταν ερωτεύομαι τα πάντα γύρω μου είναι πιο ωραία», εξομολογείται σε άλλα σημεία της κουβέντας ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ.

«Δεν με ανησύχησε ο ρόλος του γκέι. Μετά τις “Σέρρες”, με σταματούσαν στον δρόμο άνθρωποι με βουρκωμένα μάτια και μου έλεγαν “ευχαριστώ”», παραδέχθηκε ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ.