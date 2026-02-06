Αλέξανδρος Παρθένης: Ήταν ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο γιατί είχε να κάνει με τον αυχένα μου

Σοκάρει ο Αλέξανδρος Παρθένης για έναν σοβαρό τραυματισμό, που είχε αντιμετωπίσει πριν από κάποια χρόνια. «Έκανα βουτιά από ψηλό βράχο και υποβλήθηκα σε ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο με μεγάλη επικινδυνότητα», είπε στην εκπομπή που παρουσιάζουν στην ΕΡΤ η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης υποδέχτηκαν την Παρασκευή (06.02.2026) τον Αλέξανδρο Παρθένη.

Το πρώην μοντέλο και ηθοποιός, μέσα σε όλα, ρωτήθηκε για ένα ατύχημα που είχε πάθει.

«Ήταν ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο, ήταν και πάρα πολλές οι ώρες του χειρουργείου. Είχε αρκετά μεγάλη επικινδυνότητα, γιατί είχε να κάνει με τον αυχένα μου», περιέγραψε ο Αλέξανδρος Παρθένης.

«Το καλό και το καθησυχαστικό που μου είχε πει τότε ο γιατρός μου, ήτανε ότι αν είχα πάει να κάνουμε ένα χειρουργείο μετά από ένα ατύχημα με τη μηχανή, δεν θα ήξερε τι θα αντιμετωπίσει. Επειδή λοιπόν, ήξερε ακριβώς τι θα αντιμετωπίσει, ήταν εύκολο. Ήτανε και αυτό που με καθησύχασε, γιατί γνωρίζοντας την επικινδυνότητα του χειρουργείου, του σημείου της επέμβασης, γιατί ήταν ψηλά στον αυχένα, μπήκα λίγο πιο ήρεμος. Και όλα ευτυχώς πήγανε καλά. Ήταν σταδιακό. Δηλαδή είχε ξεκινήσει από μία βλακεία που ‘χα κάνει και είχα πηδήξει από έναν ψηλό βράχο για να κάνω μια βουτιά», περιέγραψε ο ηθοποιός.

«Από τότε ξεκίνησε το πρόβλημα. Στην ουσία υπήρχε μία δισκοκήλη στον πέμπτο-έκτο αυχενικό σπόνδυλο, που πίεζε κατά καιρούς κάποια νεύρα, με άφηνε, με έπιανε, και κάποια στιγμή το 2009 μου έκανε μία κρίση και αποδείχτηκε ότι αυτή η κήλη που έκανε την προβολή, είχε σπάσει αυτό το κομμάτι και είχε μπει μέσα στο τμήμα της σπονδυλικής στήλης που λένε και μου είχε ακινητοποιήσει όλη την αριστερή πλευρά», κατέληξε ο Αλέξανδρος Παρθένης.

Ο Αλέξανδρος Παρθένης μεσουράνησε στις πασαρέλες τις προηγούμενες δεκαετίες, ενώ έγινε γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από συμμετοχές σε δημοφιλείς εκπομπές.

Πριν από μερικά χρόνια συμμετείχε στο Survivor, όπου έμεινε για πολύ λίγο και από τότε ασχολείται με τις επιχειρήσεις.