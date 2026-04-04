Αλέξανδρος Παρίσης: Ξέρω τι άνθρωπος είναι ο Πέτρος Φιλιππίδης, του την είχαν στημένη

Ο Αλέξανδρος Παρίσης έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα “Espresso” και τον Νίκο Νικόλιζα και μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Μάλιστα, ισχυρίζεται, δε, ότι κάποιοι την «είχαν στημένη» στον ηθοποιό.

«Ο Πέτρος είναι από τους πολύ καλούς ηθοποιούς και άδικα τον κατηγόρησαν, τον πήγαν στα δικαστήρια και τον διαπόμπευσαν», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Παρίσης.

Ο Αλέξανδρος Παρίσης είπε στη συνέχεια: «Δεν μίλησα μαζί του, ούτε μίλησα δημοσίως για όλα όσα τράβηξε ο Πέτρος. Αν μιλούσα, θα ταρακουνούσα το σύμπαν με όσα θα έλεγα. Τον Φιλιππίδη τον είχα μαζί μου χρόνια ολόκληρα και ξέρω τι άνθρωπος είναι. Του την είχαν στημένη. Δεν θα ήθελα να πάω μάρτυρας στη δίκη γιατί, σας είπα, θα ταρακουνούσα το σύμπαν, καθώς εγώ μιλάω με την καρδιά. Επίσης, τον Πέτρο τον ξέρω καλύτερα από τον καθέναν που βγαίνει και λέει ό,τι λέει…».