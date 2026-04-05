Αλέξανδρος Παρίσης για Σωτήρη Μουστάκα: “Τον έφαγε ο καρκίνος και το πάθος του για τον τζόγο, τον είχαν αρπάξει τοκογλύφοι”

«Τοκογλύφοι είχαν απαγάγει τον Σωτήρη Μουστάκα, τους έδωσα εγώ τα λεφτά και τον άφησαν ελεύθερο» είπε ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Παρίσης για τον αείμνηστο ηθοποιό.

Συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso και τον Νίκο Νικόλιζα παραχώρησε ο Αλέξανδρος Παρίσης. Ο γνωστός θεατρικός επιχειρηματίας απάντησε, μεταξύ άλλων, ερωτήσεις για τον Στάθη Ψάλτη και τον Σωτήρη Μουστάκα.

«Καλό παιδί ο Στάθης και μεγάλο ταλέντο. Χαμός γινόταν τότε, την εποχή της βιντεοκασέτας. Γυναικάς και ατομιστής, όμως!», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Παρίσης για τον Στάθη Ψάλτη.

Για τον Σωτήρη Μουστάκα, ο Αλέξανδρος Παρίσης ανέφερε: «Πάνω από 20 χρόνια ήμασταν μαζί. Ψυχούλα, άγιος άνθρωπος. Ο Σωτήρης ήταν μεγάλη ιστορία για το θέατρο. Τεράστιος ηθοποιός. Τον έφαγε ο καρκίνος και το πάθος του για τον τζόγο. Ήταν άρρωστος με τον τζόγο και όλο τού το έλεγα “Σωτήρη, το καζίνο σε κανέναν δεν έδωσε λεφτά. Μόνο πήρε”.

Έπαιρνε από μένα τις προκαταβολές για τις παραστάσεις και την επόμενη ημέρα δεν είχε ούτε μία δραχμή. Μια φορά τον απήγαγαν οι τοκογλύφοι που είχε δανειστεί για να παίξει και μου τον έφεραν στο γραφείο. Ξαφνιάστηκα. Μου είπαν: “Αν δεν πάρουμε τα χρήματα που μας χρωστάει, δεν θα παίξει το βράδυ στο θέατρο”. Και αναγκάστηκα και τα έδωσα εγώ τα λεφτά για να τον αφήσουν ελεύθερο».

