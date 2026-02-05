Αλέξανδρος Λυκουρέζος: Η έκπληξη που δέχτηκε για τα 92α γενέθλιά του

Μια έκπληξη για τα 92α γενέθλιά του δέχτηκε ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος.

Ο ποινικολόγος γιόρτασε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα, όπως η κόρη του, Αίθρα Λυκουρέζου και η σύντροφός του, Τζένη Οικονόμου. Σε βίντεο που ανάρτησε η κόρη του Αλέξανδρου Λυκουρέζου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε τη στιγμή που ο πατέρας της έμπαινε σε μαγαζί των βορείων προαστίων, όπου είχαν συγκεντρωθεί για να του κάνουν έκπληξη.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος έσβησε χαμογελαστός την τούρτα του, έχοντας δίπλα του τη σύντροφό του, ενώ οι παρευρισκόμενοι του τραγουδούσαν για τα γενέθλιά του.