Αλέξανδρος Κοψιάλης: Ανέβηκε στη ζυγαριά και αποκάλυψε τα κιλά του – Η αντίδραση του Σάκη Τανιμανίδη

Με νέο video στο instagram, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης θέλησε να ανέβει στη ζυγαριά αποκαλύπτοντας το βάρος του.

Ο γνωστός influencer, χωρίς μπλούζα, έδειξε στην κάμερα ότι ζυγίζει 120 κιλά, επιλέγοντας –όπως συνηθίζει– να αυτοσαρκαστεί και να μιλήσει με χιούμορ για την εμφάνισή του.

Η ανάρτησή του Αλέξανδρου Κοψιάλη συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια από followers και φίλους του, ανάμεσά τους και από τον Σάκη Τανιμανίδη, ο οποίος σχολίασε χαρακτηριστικά: «Νόμιζα θα τελειώσει το βίντεο με κάποιο “challenge”, κάποια “υπόσχεση” και τα σχετικά».

Αυτή μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αλέξανδρος Κοψιάλης έχει μιλήσει για τα κιλά του, καθώς στο παρελθόν είχε αναφέρει πως είχε πάρει Ozempic, χάνοντας αρκετό βάρος, ωστόσο το συγκεκριμένο χάπι του έφερε αρκετές παρενέργειες, όπως αναγούλα.

Μάλιστα, στα σχόλια αρκετός κόσμος θέλησε να σχολιάσει αρνητικά την εμφάνιση του Αλέξανδρου Κοψιάλη και το πολλά κιλά που έχει πάρει το τελευταίο διάστημα.