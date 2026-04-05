Αλεξανδράκη για την ανάρτηση κατά του Αλεξάνδρου: Ήθελα να πω κάτι, το είπα και τελείωσε

Για την ανάρτηση που έκανε κατά του Δημήτρη Αλεξάνδρου απάντησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, σημειώνοντας πως ήθελε απλώς να πει τι συνέβη και δεν θέλει να δώσει συνέχεια σε όλο αυτό.

Το μοντέλο, αφού το δικαστήριο έκρινε ένοχους τους δύο κατηγορούμενους της υπόθεσης revenge porn της Ιωάννας Τούνη, ανέβασε ένα story στο Instagram και «άδειαζε» τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, δείχνοντας πως ενώ στα social media φαίνεται να στηρίζει την πρώην σύντροφό του, οι πράξεις του δείχνουν άλλα. Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» το Σάββατο 4 Απριλίου, όμως, δεν θέλησε να πει τίποτα παραπάνω για το θέμα αυτό και απάντησε για το αποτέλεσμα της δίκης.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη είπε χαρακτηριστικά για την ανάρτηση κατά του Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Δεν χρειάζεται να τραβάμε τα πράγματα από τα μαλλιά και δεν υπάρχει λόγος να συνεχιστεί όλο αυτό. Ήθελα να πω κάτι, το είπα, τελείωσε. Δεν χρειάζεται να εξελιχθεί. Δεν έχω να πω τίποτα».

Για την απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τους κατηγορούμενους για το revenge porn, εξήγησε πως στην αρχή κανείς δεν το είχε συνειδητοποιήσει: «Όταν ανακοινώθηκε η ποινή απλά “έτρεχαν” τα μάτια όλων μας. Μας κοιτούσε η Ιωάννα και έλεγε “τι έγινε;”. Δεν το πίστευε ούτε η ίδια. Προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε ο ένας στον άλλον τι συνέβαινε και τι ακολουθεί από εδώ και πέρα. Η αλήθεια είναι ότι είχε έρθει πάρα πολύς κόσμος, πάρα πολλές γυναίκες, ήταν γεμάτο απέξω. Και δεν θα ξεχάσω, με το που βγήκε η Ιωάννα δεν σταμάτησαν να χειροκροτάνε», δήλωσε.

Όσον αφορά τον σύντροφο της Ιωάννας Τούνη, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, η Δήμητρα Αλεξανδράκη επισήμανε πως δεν την άφησε λεπτό μόνη: «Πραγματικά μακάρι όλες οι γυναίκες να έχουν ένα τέτοιο σύντροφο. Εγώ θα αυτό θα πω. Του είπα ότι είναι πολύ μεγάλος μάγκας. Αγκαλιαστήκαμε, συγκινηθήκαμε. Ήταν εκεί να την κάνει να μην κρυώνει, να την κάνει αγκαλιά και στη διακοπή δεν την άφηνε από δίπλα του στιγμή», ανέφερε.