Αλεξάνδρα Τσόλκα: Ο Λιάγκας 3μιση ώρες κάνει μονόλογο, αφήνει τους άλλους να μιλήσουν μόνο όταν πίνει νερό»

Συζήτηση για το τηλεοπτικό μέλλον του Γιώργου Λιάγκα άνοιξε το σχετικό ρεπορτάζ του Γιώργου Σκρομπόλα στο “Ραντεβού το ΣΚ” το πρωί του Σαββάτου (7/3). Η Άρια Καλύβα, που έχει περάσει από το πάνελ του “Πρωινού” τα προηγούμενα χρόνια, άφησε τις αιχμές της για την περίοδο της συνεργασίας τους, πετώντας ατάκες-καρφιά προς συγκεκριμένα πρόσωπα της εκπομπής χωρίς να τα κατονομάζει.

«Ένας όρος που θέτει ο Γιώργος έχει να κάνει και με την επιλογή των συνεργατών του. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν εκείνος που τους επέλεγε, δεν υπήρχαν “φυτευτεί”. Ήταν όλοι του οι συνεργάτες δικές του επιλογές», σχολίασε αρχικά η δημοσιογράφος.

«Εννοείς ότι φέτος υπάρχουν “φυτευτοί” και δεν είναι όλοι δικές του επιλογές;», τη ρώτησε η Αλεξάνδρα Τσόλκα, χωρίς εκείνη να της απαντά στο ερώτημα.

«Έχω να πω ότι φέτος ο Τάσος Τεργιάκης -και γενικά- την “ιδρώνει τη φανέλα”. Είναι ο άνθρωπος που μπορεί να σου μεταφέρει τις ειδήσεις, να κάνει πάρα πολύ ωραία βίντεο και το έχω στείλει και στον Γιώργο αυτό», τόνισε λίγη ώρα αργότερα η Άρια Καλύβα για τον πρώην συνεργάτη της.

Παίρνοντας τον λόγο, η Αλεξάνδρα Τσόλκα θέλησε να επισημάνει: «Έχει σημασία στον Λιάγκα το πάνελ; Τόσα χρόνια που κάνει εκπομπή δεν έχει βγάλει έναν άνθρωπο από δίπλα του με δική του εκπομπή, όπως άλλοι που αναδεικνύουν τους ανθρώπους δίπλα τους. Μετά βίας μιλάνε, διαφωνεί μαζί τους, τούς δίνει την άδεια να μιλήσουν μόνο όταν πίνει νερό ή καταπίνει».

«Αυτό εξαρτάται από το άτομο, με συγχωρείς πολύ. Εγώ που ήμουν στην εκπομπή του Γιώργου δεν είχα κανένα πρόβλημα να μιλήσω. Η Ελένη Βουλγαράκη το ίδιο. Και ο Τάσος Τεργιάκης δεν έχει κανένα πρόβλημα, όταν πρέπει να πασάρει μία είδηση», της απάντησε παρεμβαίνοντας στη συζήτηση η Άρια Καλύβα, αφήνοντας με τον τρόπο της αιχμές προς συγκεκριμένο πρόσωπο του “Πρωινού” χωρίς ωστόσο να το κατονομάζει.