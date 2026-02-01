Αλεξάνδρα Τσόλκα για “Καλημέρα Ελλάδα”: Δεν καταλαβαίνω πως σε μια εκπομπή, που δεν πάει καλά, το χρεώνεται μόνο ο ένας

Με αφορμή την τηλεοπτική της συνεργασία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου, η Αλεξάνδρα Τσόλκα έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Εδώ Tv” την Κυριακή στο OPEN.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η έμπειρη δημοσιογράφος αναφέρθηκε αφενός στην κόντρα ανάμεσα στον Πάνο Κατσαρίδη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και αφετέρου στην απομάκρυνση της Άννας Λιθαθυνού από το “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Πιο συγκεκριμένα, η Αλεξάνδρα Τσόλκα δήλωσε αρχικά πως “εκτιμώ πάρα πολύ τον κ. Κατσαρίδη, έχω συνεργαστεί στο θέατρο και ξέρω την ποιότητα του. Προσωπικά, τώρα, δεν μου αρέσει άνθρωποι που ακριβώς έχουν την πορεία τους και υπάρχουν σ’ αυτόν τον χώρο πολύ καιρό να κάθονται μεταξύ τους, ενώ είμαστε 10 άνθρωποι και να φτάνουν σε τέτοιες ακρότητες”.

“Για ποια πράγματα και τσακωμούς δημόσιους; Το βρίσκω πλέον ακαλαίσθητο αυτό το δημόσιο. Από την πλευρά του ο Ουγγαρέζος, όλο αυτό με τα social media και με τα μπλκ και τα ξεμπλόκ. Κατά την άποψη μου, μας βαριέται ο κόσμος μ’ αυτά”.

“Όσον αφορά την Άννα Λιβαθυνού, δεν καταλαβαίνω πως ενώ είναι δύο άνθρωποι σε μια εκπομπή, που δεν πάει καλά, το χρεώνεται μόνο ο ένας. Τι κάνουν; Τα βγάζουν; Μπουφ, α μπε μπα μπλομ του κίθε μπλομ;” πρόσθεσε, επίσης, η Αλεξάνδρα Τσόλκα στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στο OPEN.