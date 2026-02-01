MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Τσόλκα για “Καλημέρα Ελλάδα”: Δεν καταλαβαίνω πως σε μια εκπομπή, που δεν πάει καλά, το χρεώνεται μόνο ο ένας

|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την τηλεοπτική της συνεργασία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου, η Αλεξάνδρα Τσόλκα έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Εδώ Tv” την Κυριακή στο OPEN.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, η έμπειρη δημοσιογράφος αναφέρθηκε αφενός στην κόντρα ανάμεσα στον Πάνο Κατσαρίδη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και αφετέρου στην απομάκρυνση της Άννας Λιθαθυνού από το “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Πιο συγκεκριμένα, η Αλεξάνδρα Τσόλκα δήλωσε αρχικά πως “εκτιμώ πάρα πολύ τον κ. Κατσαρίδη, έχω συνεργαστεί στο θέατρο και ξέρω την ποιότητα του. Προσωπικά, τώρα, δεν μου αρέσει άνθρωποι που ακριβώς έχουν την πορεία τους και υπάρχουν σ’ αυτόν τον χώρο πολύ καιρό να κάθονται μεταξύ τους, ενώ είμαστε 10 άνθρωποι και να φτάνουν σε τέτοιες ακρότητες”.

“Για ποια πράγματα και τσακωμούς δημόσιους; Το βρίσκω πλέον ακαλαίσθητο αυτό το δημόσιο. Από την πλευρά του ο Ουγγαρέζος, όλο αυτό με τα social media και με τα μπλκ και τα ξεμπλόκ. Κατά την άποψη μου, μας βαριέται ο κόσμος μ’ αυτά”.

“Όσον αφορά την Άννα Λιβαθυνού, δεν καταλαβαίνω πως ενώ είναι δύο άνθρωποι σε μια εκπομπή, που δεν πάει καλά, το χρεώνεται μόνο ο ένας. Τι κάνουν; Τα βγάζουν; Μπουφ, α μπε μπα μπλομ του κίθε μπλομ;” πρόσθεσε, επίσης, η Αλεξάνδρα Τσόλκα στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στο OPEN.

Αλεξάνδρα Τσόλκα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Έξαλλος ο Τραμπ μετά τα Grammy: Αδύνατο να τα παρακολουθήσει κανείς, δεν έχω πάει ποτέ στο νησί του Έπσταϊν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Τα highlights της σπουδαίας νίκης του Άρη επί του Παναθηναϊκού στο “Παλέ” – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Έβαλε γκολ και έκλαψε για τα επτά αδικοχαμένα αετόπουλα! – Συγκλονιστική στιγμή

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Η ανάρτηση της Αγγελικής Νικολούλη για τους τρεις μήνες από τον θάνατο της μητέρας της

ΥΓΕΙΑ 14 ώρες πριν

Πόσες μέρες μπορεί να αντέξει χωρίς ύπνο ένας άνθρωπος – Και ποιο είναι το Ρεκόρ Γκίνες στην αϋπνία

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Δεν είμαι εκκλησία για να συγχωρέσω τον Πέτρο Φιλιππίδη