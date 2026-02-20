Αλεξάνδρα Σιετή για τα προβλήματα με τον ήχο στον ελληνικό τελικό της Eurovision: “Δεν θύμωσα με κανέναν”

Για τη συμμετοχή της στον ελληνικό τελικό της Eurovision μίλησε η Αλεξάνδρα Σιετή, κάνοντας αναφορά και στα προβλήματα που υπήρχαν με τον ήχο.

Η τραγουδίστρια η οποία ερμήνευσε το «The Other Side», δήλωσε πως δεν θύμωσε και δεν σκοπεύει να ρίξει το φταίξιμο σε κάποιον, κρατώντας τα θετικά, ότι δηλαδή κατάφερε να διαχειριστεί την κατάσταση.

Η Αλεξάνδρα Σιετή απάντησε στο ενδεχόμενο να δηλώσει ξανά συμμετοχή στον διαγωνισμό την επόμενη χρονιά, ενώ εξήγησε και πώς επιλέχθηκαν οι ομάδες για κάθε καλλιτέχνη που εμφανίστηκε.

Η τραγουδίστρια ξεκίνησε να λέει στο «Breakfast@Star» την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου: «Άβολο να σχολιάζω τον εαυτό μου. Θεωρώ ότι εν τέλει στον τελικό ήμουν καλύτερη από τον ημιτελικό. Παρόλο που δεν άκουγα, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό» και σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετώπισε με τον ήχο, σημείωσε: «Προφανώς δεν είναι κάτι ευχάριστο. Το καλό είναι ότι μπόρεσα και το διαχειρίστηκα. Εννοείται δεν θύμωσα και δεν θα ρίξω σε κανέναν το φταίξιμο, γιατί είναι πράγματα που συμβαίνουν».

Η Αλεξάνδρα Σιετή, έπειτα, μίλησε για την πιθανότητα να προσπαθήσει ξανά: «Δεν ξέρω αν θα το έκανα του χρόνου. Θα μπορούσα να το ξανακάνω και χαίρομαι που ο κόσμος με ωθεί στο να το ξανακάνω. Αν και όταν το ξαναπροσπαθήσω, θα το κάνω πολύ πιο στοχευμένα. Φέτος πήγα με ένα τραγούδι που σήμαινε πολλά για μένα, το ένιωθα φουλ, κι ας ήξερα ότι δεν είναι τόσο Eurovision με την ευρεία έννοια», είπε.

Στο τέλος, με αφορμή ένα σχόλιο που έκανε ο Τάσος Ξιαρχό, πως δεν αφήνει η παραγωγή να έχει ο καθένας την ομάδα που θέλει, δήλωσε: «Γενικά ο καθένας είχε την ομάδα του. Ο Φωκάς Ευαγγελινός είναι ο General Director. Το θεωρώ πάρα πολύ δίκαιο. Γιατί υπάρχουν καλλιτέχνες που μπορεί να έχουν πάρα μεγάλη οικονομική άνεση ή στήριξη από δισκογραφικές. Κάποιοι έχουμε, κάποιοι δεν έχουν. Οπότε αυτό κάπως έπρεπε να είναι δίκαιο και νομίζω ότι αυτός ήταν ο τρόπος να γίνει όσο πιο δίκαιο γίνεται».

