MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Σιετή: Αν συμμετείχα ξανά στον ελληνικό τελικό της Eurovision, θα με βλέπατε με κάτι τελείως διαφορετικό

|
THESTIVAL TEAM

Θετική στην ιδέα να δηλώσει ξανά συμμετοχή στον ελληνικό τελικό της Eurovision είναι η Αλεξάνδρα Σιετή.

Η τραγουδίστρια εξήγησε πως αν επιχειρούσε να διεκδικήσει και πάλι την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού, θα το επιχειρούσε με ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι.

«Το σκέφτομαι με πάρα πολλή γλύκα και ευγνωμοσύνη όλο αυτό που ζούσαμε. Ξυπνούσαμε και κοιμόμασταν με αυτή τη σκέψη. Δημιουργήθηκαν φιλίες κι αυτό κρατάω. Οπότε, είμαι πολύ ευγνώμων», είπε αρχικά η Αλεξάνδρα Σιετή στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται το πρωί της Τρίτης 17 Μαρτίου.

Μιλώντας για το τραγούδι «The Other Side» με το οποίο διαγωνίστηκε στον ελληνικό τελικό, ανέφερε πως έμεινε πολύ ικανοποιημένη από την παρουσία της.

Ωστόσο, μελλοντικά θα ήθελε να δοκιμαστεί με κάτι αλλιώτικο. «Είμαι εκατό τοις εκατό ευχαριστημένη από όλη την εμφάνιση. Το τραγούδι, παρόλο που δεν ήταν τόσο Eurovision, δεν θα το άλλαζα με τίποτα σε αυτή τη φάση γιατί ήταν πολύ προσωπικό. Ήθελα να τιμήσω τoν πατέρα μου και να βγάλω αυτό το πράγμα από μέσα μου. Δεν μπορούσα να πάω με τίποτα άλλο. Αν το ξαναέκανα, θα με βλέπατε με κάτι τελείως διαφορετικό».

Όσον αφορά στον Ακύλα, η Αλεξάνδρα Σιετή τόνισε πως είναι πολύ πιθανό να χαρίσει στην Ελλάδα την πρώτη θέση με το «Ferto».

«Είμαι σίγουρη ότι θα πάει ο Ακύλας στη Eurovision φέτος. Θεωρώ ότι θα μας το φέρει. Θέλω να πιστεύω ότι θα βγει πρώτος», σχολίασε.

Δείτε το βίντεο

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

