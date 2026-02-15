Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Έλεγαν ότι είχα σχέση με παραγωγούς εκπομπών και κανόνιζα συμβόλαια με άπειρα λεφτά

Για τα όσα γράφονται και λέγονται για εκείνη μίλησε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks ανέφερε ότι έχει ακούσει να λένε ότι διατηρούσε σχέση με παραγωγούς και ότι βρισκόταν σε συζητήσεις για να συμμετάσχει σε τηλεοπτικά προγράμματα με πολύ υψηλές απολαβές. Τίποτα από αυτά, ξεκαθάρισε, δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Παραχωρώντας δηλώσεις στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου εξήγησε ποια είναι η μεγαλύτερη ανακρίβεια που έχουν πει και γράψει για εκείνη. «Το μεγαλύτερο ψέμα ήταν όταν άκουσα για παραγωγούς εκπομπών οι οποίοι υποτίθεται είχαν σχέση μαζί μου και κανόνιζα συμβόλαια με άπειρα λεφτά για να συμμετέχω σε προγράμματα, στα οποία δεν ήθελα ούτε απ’ έξω να περάσω», είπε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, διευκρίνισε ότι δεν χρειάζεται έναν σύντροφό στο πλευρό της για να περνάει καλά. «Ο σκύλος μου είναι ο Βαλεντίνος μου, δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, περνάμε τέλεια. Δεν χρειάζεται πάντα η συντροφιά ενός άντρα για να είμαστε γεμάτες, είναι η στιγμή να πατήσουμε στα πόδια μας και να κάνουμε πράγματα για τον εαυτό μας», σημείωσε.

Δείτε το βίντεο

«Περνάω την καλύτερη φάση της ζωής μου, αισθάνομαι πολύ καλά. Έχω αποβάλει οτιδήποτε με βάραινε και οτιδήποτε τοξικό, νιώθω πια πως ό,τι κάνω, το κάνω για τον εαυτό μου, χωρίς να απολογηθώ σε κανέναν», πρόσθεσε.

Στην ίδια συνέντευξη μίλησε για την εικόνα που δείχνει, τονίζοντας πως διαφέρει από αυτό που πραγματικά είναι: «Άθελά μου φαίνομαι απρόσιτη. Στην πορεία όταν με γνωρίζουν, μου λένε ότι δεν έχω καμία σχέση με αυτό που δείχνω. Μου αρέσει ο άντρας να κάνει την πρώτη κίνηση. Οι γυναίκες σίγουρα κρίνονται περισσότερο από γυναίκες, είμαστε πιο άδικες μεταξύ μας, κάποιες συγκεκριμένες τα βάζουν μαζί σου και επιμένουν».