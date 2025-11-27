Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Έχω υπερβάλει κάποιες φορές με την εμφάνισή μου, βλέπω φωτογραφίες και αναρωτιέμαι τι έκανα

Την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου υποδέχθηκε στο πλατό της σημερινής (27/11) της εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου. Οι δύο γυναίκες έκαναν μία ζεστή και γεμάτη ενδιαφέρον κουβέντα περί σχέσεων, μητρότητας και γάμου, με τη γνωστή Instagramer και επιχειρηματία να μιλά ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και τις σκέψεις της για το μέλλον.

«Στο My Style Rocks ήμουν μικρή, 23 χρονών. Έχω παραδεχθεί ότι έχω αλλάξει πράγματα πάνω μου. Τώρα έχει αρχίσει σιγά-σιγά ο κόσμος και το απενοχοποιεί όλο αυτό. Τότε νομίζω ότι εγώ το έλεγα και με κοιτούσαν λίγο σαν εξωγήινη. Τώρα βλέπω ότι οι γυναίκες είναι πιο απενοχοποιημένες, έχουν ανοίξει λίγο σε αυτό, είναι πιο open», δηλώνει η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

«Αν γίνεται με σωστό τρόπο, εγώ είμαι πολύ υπέρ. Το έχω πει πολλές φορές. Εντάξει, έχω υπερβάλει κάποιες φορές με την εμφάνισή μου. Επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου, βλέπω κάποιες φωτογραφίες και λέω “ρε, τι ήταν αυτό τότε που έκανα;”. Δεν το λέω μόνο από θέμα επεμβάσεων, το λέω και από θέμα μακιγιάζ. Ξέρεις, όσο μεγαλώνεις βρίσκεις και τι σου ταιριάζει», παραδέχεται.

«Γενικώς είμαι πολύ cool με όλο αυτό. Έχω συμβιβαστεί, δεν έχω κανένα θέμα. Τα προσπερνάω τελείως τα σχόλια, σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και στο θέμα τραγουδιού και στο θέμα εμφάνισης πολλές φορές. Ίσως επειδή ξεκίνησα και εγώ από μικρή», επισημαίνει η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στην Κατερίνα Καινούργιου.

«Η κρυοσυντήρηση είναι το καλύτερο δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου. […] Έχω απομυθοποιήσει τον γάμο αλλά περνάει από το μυαλό μου. Έχω επιλέξει να θωρακίσω την προσωπική μου ζωή», εξομολογείται στο κλείσιμο της συνέντευξης η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.