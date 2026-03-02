Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Το κομμάτι “γάμος” δεν έχει κλείσει ακόμα για μένα, όλα είναι ανοιχτά

Η Κατερίνα Καινούργιου φιλοξένησε το πρωί της Παρασκευής (2/3) την ηθοποιό Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, με αφορμή τη θεατρική παραγωγή στην οποία συμμετέχει στη Θεσσαλονίκη.

Η καλεσμένη έκανε μια αναδρομή στη μακρά πορεία της στην υποκριτική και θυμήθηκε τον ρόλο της στη σειρά Δυο Ξένοι, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός νέου γάμου στο μέλλον.

«Εγώ ουσιαστικά δεν ήθελα να γίνω μαμά, γιατί ήταν κάτι το οποίο το φοβόμουνα πάρα πολύ. Φοβόμουνα όλη αυτή την ευθύνη. Αισθανόμουνα ότι δε θα μπορούσα να τα κατάφερνα. Επειδή είμαι πολύ υπεύθυνος άνθρωπος, γι’ αυτό φοβόμουνα. Ξέρεις, κάποια στιγμή που έμεινα έγκυος βέβαια, μετά τα 40 εν πάση περιπτώσει, είχα μία παλίνδρομη κύηση και δεν προχώρησε», εξομολογείται η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.

«Το χειρότερο από όλα βέβαια ήταν ότι είχα πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη και την προηγούμενη μέρα που πήγα στο γιατρό να με δει, μου ‘πε ότι έχω παλίνδρομη κύηση και πρέπει την άλλη μέρα το πρωί, Πέμπτη το πρωί δηλαδή, να βγάλουμε το παιδί, να κάνουμε απόξεση.

Και είχα το βράδυ πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη. Το πρωί είσαι στο χειρουργείο στην Αθήνα, κάνεις όλο αυτό, το οποίο πραγματικά δεν ήταν ευχάριστο, και το βράδυ πρέπει να παίξεις στο θέατρο», αφηγείται.

«Αυτή την περίοδο είμαι μόνη, όμως δεν έχει τελειώσει καθόλου το κομμάτι του γάμου. Το θέμα είναι να βρεθεί ένας καλός σύντροφος. Από κει και πέρα, όλα είναι ανοιχτά», παραδέχεται η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στο κλείσιμο της συνέντευξης.