Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Στους συντρόφους μου ίσως έψαχνα τον δικό μου daddy, όπως και η Μέριλιν Μονρόε

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου έκανε μία προσωπική εξομολόγηση για τους άντρες που επέλεγε να σταθούν στο πλευρό της.

Η γνωστή ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στον Μιχάλη Ροδόπουλο για λογαριασμό του περιοδικό ΟΚ και εξήγησε παράλληλα ότι δε θέλει να μιλήσει ξανά ανοιχτά για την προσωπική της ζωή. Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου παραδέχτηκε ότι έψαχνε έναν «πατέρα» στο πρόσωπο των συντρόφων της.

«Έχω πάρει απόφαση να μη μιλήσω ξανά καθόλου για την προσωπική μου ζωή. Μπορεί να είσαι σε μια σχέση, να είσαι ενθουσιασμένος, να κάνεις κάποιες δηλώσεις και κάπως έτσι να ξεκινάει ένα περίεργο γαϊτανάκι στο οποίο δεν είμαι διατεθειμένη να συμμετέχω», δήλωσε αρχικά η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα.

Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου κλήθηκε να σχολάσει το γεγονός ότι οι περισσότεροι άντρες που έχουν περάσει από τη ζωή της, ήταν μεγαλύτερης ηλικίας από εκείνη.

«Ίσως και εγώ πάντα έψαχνα τον δικό μου daddy. Ο μπαμπάς μου βέβαια υπήρχε στη ζωή μου για χρόνια, ήταν εξαιρετικός, αλλά ποιος ξέρει τώρα τι πρότυπο αναζητούσα… Κάποιον προφανώς σαν τον μπαμπά μου. Όπως και η Μέριλιν Μονρόε πάντα αναζητούσε τον daddy της. Αλλά εκείνη δεν είχε πατέρα…», εξομολογήθηκε.