Αλεξάνδρα Ούστα: Μέσα σε 5 χρόνια έχασα τη μητέρα, τη γιαγιά, τον σύντροφο και τον πατέρα μου – Έγινα ξινή, κακιά και αγενής

THESTIVAL TEAM

Στο vidcast “50 Λεπτά” φιλοξενήθηκε αυτή την εβδομάδα η Αλεξάνδρα Ούστα. Η γνωστή ηθοποιός έδωσε μία εκ βαθέων εξομολογητική συνέντευξη στη Μαντώ Γαστεράτου, όπου περιέγραψε πώς μέσα σε 6 χρόνια έφυγαν από τη ζωή τέσσερα πολύ σημαντικά πρόσωπα της ζωής της, ενώ παραδέχθηκε την αλλαγή προς το χειρότερο που παρατήρησε να συμβαίνει στον χαρακτήρα της.

«Τα παιδικά μου χρόνια ήταν όμορφα μέχρι τα 13 μου, όταν άρχισε να πίνει η μητέρα μου. Πέρασε κάποια προβλήματα υγείας και μία κατάθλιψη που δεν την περιποιηθήκαμε, μας πήρε καιρό να καταλάβουμε ότι είχε θέμα με το αλκοόλ. Έκρυβε τα μπουκάλια και πέθανε μέσα στην κλινική απεξάρτησης. Ήταν τόσο ζορισμένος ο οργανισμός της που δεν άντεξε», αφηγείται η Αλεξάνδρα Ούστα.

«Τον επόμενο χρόνο χάνω τη γιαγιά μου, μετά από δύο χρόνια χάνω τον σύντροφό μου και μετά από άλλα δύο χρόνια “φεύγει” και ο πατέρας μου από τον ίδιο λόγο με τη μητέρα μου, το αλκοόλ. Μεγάλη ταλαιπωρία», εξομολογείται η ηθοποιός.

«Είχα γίνει πολύ ξινή με τους ανθρώπους, αρκετά δηκτική, αγενής και κακιά αισθανόμουν. Ένιωσα να ζηλεύω και δεν με αναγνώριζα», παραδέχεται η Αλεξάνδρα Ούστα στη Μαντώ Γαστεράτου.

