Αλέκος Zαζόπουλος: Στη φύση ο άντρας κάνει παιδί με τη γυναίκα, τα γονέας Α και Β τα βλέπω λίγο κάπως

Ο τραγουδιστής Αλέκος Ζαζόπουλος έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε, μεταξύ άλλων, για το θέμα της απόκτησης παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, ενώ αναφέρθηκε και στην πίστη του στον Θεό.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και τα όσα είπε προβλήθηκαν το Σάββατο (04/04).

Ο Αλέκος Ζαζόπουλος υπογράμμισε ότι ένα παιδί πρέπει να έχει μπαμπά και μαμά.

«Αυτό που θα πω τώρα, θα ακουστεί κάπως και μπορεί κάποιοι να το εκμεταλλευτούνε και να βγούνε να πούνε τα δικά τους. Στη φύση, ο άντρας κάνει παιδί με τη γυναίκα. Αυτό ξέρω εγώ. Οπότε, πρέπει να υπάρχει ο μπαμπάς και η μαμά. Τώρα, τα γονέας Α και γονέας Β, τα βλέπω λίγο κάπως. Θες να ‘σαι μαζί με τον άνθρωπό σου αυτόν; Διάλεξες να είσαι; Μαγκιά σου, χαρά σου, κάν’ το. Τώρα υπάρχουν και τα σύμφωνα συμβίωσης, που εξασφαλίζεις τον σύντροφό σου, τη συντρόφό σου… Οπότε μέχρι εκεί είμαστε καλά», είπε χαρακτηριστικά στην ερώτηση αν είναι υπέρ της απόκτησης παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια.

Παράλληλα, ο Αλέκος Ζαζόπουλος αναφέρθηκε και στην πίστη του στον Θεό.

«Δεν είμαι κοντά στην εκκλησία, με το να πάω να εκκλησιάζομαι κάθε εβδομάδα. Θεωρώ ότι ο Θεός είναι κοντά μας… Όταν τον επικαλείσαι είναι δίπλα σου. Όποτε τον χρειάστηκα ήταν είναι δίπλα μου. Μας το λέγαν και στο κατηχητικό: “Θα ‘ρθούνε στιγμές που θα σε κοροϊδεύουνε γιατί λες ότι είσαι Χριστιανός, ότι πιστεύεις στο Θεό και στον Χριστό και στην Παναγία”. Ε, το ζούμε», είπε ακόμα ο γνωστός τραγουδιστής για την πίστη του.

