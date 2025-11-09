MENOY

Αλέκος Συσσοβίτης: Έμπαινα μέσα στο γυμναστήριο ράκος ψυχολογικά

THESTIVAL TEAM

Για την σχέση που διατηρεί εδώ και πολλά χρόνια με την γυμναστική και με την προσεγμένη εξωτερική του εμφάνιση μίλησε ο Αλέκος Συσσοβίτης, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στην εκπομπή “Ζω καλά”, που προβλήθηκε το πρωί της Κυριακής (9/11) στον ΣΚΑΪ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αλέκος Συσσοβίτης εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “ποτέ δεν έκανα την γυμναστική μόνο για την εμφάνιση μου. Από πολύ μικρός καταλάβαινα το ψυχολογικό όφελος. Έμπαινα μέσα στο γυμναστήριο ράκος ψυχολογικά, κουρασμένος σωματικά και έβγαινα με μια ευεξία”.

“Αναπτερώνεις το ηθικό σου. Σπρώχνεις δυνατά, γίνεσαι πιο δυνατός σαν άνθρωπος. Το λέω πολύ απλά, αλλά γίνεσαι πιο δυνατός”.

“Επειδή πολλές φορές οι τηλεθεατές επηρεάζονται από τα ποσοστά, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει 5% του πληθυσμού της στα γυμναστήρια. Στην Ευρώπη αυτό το ποσοστό είναι 17%, στην Αμερική είναι 23% και στην Αυστραλία 24%. Μπορούμε να ζηλέψουμε γιατί, όταν ένας στους τέσσερις Αυστραλούς γυμνάζεται, κάτι ξέρει και κάνει” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Αλέκος Συσσοβίτης στον αέρα της ενημερωτικής εκπομπής του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

