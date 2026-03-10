Αλέκος Φασιανός: Ντυνόταν πάντα σαν ρακοσυλλέκτης και έβλεπε όλα τα μεσημεριανά, λέει η κόρη του

Στιγμές από την καθημερινότητά του Αλέκου Φασιανού μοιράστηκε η κόρη του σπουδαίου ζωγράφου. Η Βικτώρια Φασιανού στάθηκε μεταξύ άλλων στον τρόπο με τον οποίο εκείνος επέλεγε να ντύνεται, τονίζοντας πως θύμιζε ρακοσυλλέκτη, αλλά και στη συνήθειά του να παρακολουθεί όλες τις μεσημεριανές εκπομπές.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τρίτη 10 Μαρτίου, η Βικτώρια Φασιανού ανέφερε: «Ο μπαμπάς μου ντυνόταν πάντα σαν ρακοσυλλέκτης, του άρεσε να ντύνεται σαν βεδουίνος, επειδή έλεγε πως έτσι προστατεύουμε καλύτερα τη θερμοκρασία στο σώμα. Φορούσε φαρδιά ρούχα και απλά, αλλά με έναν τρόπο που τράβαγε την προσοχή».

Περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε στο ατελιέ του, εξήγησε πως ήταν χαοτική, με γάτες να κυκλοφορούν και τον ίδιο να βλέπει τηλεόραση. «Γινόταν χαμός στο ατελιέ. Γάτες… Έλεγε μάλιστα ότι το γνήσιο έργο τέχνης μου, είτε θα έχει μία πατημασιά γάτας, είτε μία λαδιά. Έβλεπε τηλεόραση συνέχεια, όλες τις εκπομπές παράλληλα, τα μεσημεριανά, έκοβε τα περιοδικά για να αντιγράφει τις φιγούρες και να τις ζωγραφίζει, δεν ήταν καθόλου προσηλωμένος», θυμήθηκε.

Μία ακόμη λεπτομέρεια που μοιράστηκε ήταν ότι ο Αλέκος Φασιανός σχεδίαζε ο ίδιος τα έπιπλα για το σπίτι τους, τα οποία εκείνη θεωρούσε ότι δεν προσφέρουν καμία άνεση. «Καμιά φορά μπορεί να μην ντρεπόμουν, αλλά δεν μου έβγαζε νόημα. Καλούσα φίλους στο σπίτι και τα έπιπλα τα είχε φτιάξει όλα ο Αλέκος, και ήταν τρομερά άβολα. Δεν μπορούσες να χαλαρώσεις. Κι έλεγε “όχι, τα έπιπλα πρέπει να είναι σκληρά, για να είναι σε εγρήγορση ο άνθρωπος ανά πάσα στιγμή”».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, διευκρίνισε ότι ποτέ δεν τον αποκάλεσε μπαμπά. Αντιθέτως, προτιμούσε να τον προσφωνεί με το μικρό του όνομα. «Δεν τον είπα ποτέ μπαμπά. Μου ήταν πιο εύκολο, πιο οικείο. Του άρεσε κιόλας. Φυσικά, και είναι ο μπαμπάς μου, αλλά για εμένα η καθημερινότητα ήταν πιο απλή με το να τον λέω “Αλέκο”. Υπήρξαν δύο φορές που τον είπα “μπαμπά” και με κοίταξε κάπως», επισήμανε.

Οι γονείς της, όπως επισήμανε, δεν την έκαναν ποτέ να νιώσει πως το επίθετό της την έκανε να ξεχωρίζει: «Δεν μεγάλωσα με αυτή τη νοοτροπία. Με μεγάλωσαν σαν να ήταν όλα καθημερινά. Ποτέ δεν με έκανε να καταλάβω ότι για κάποιο λόγο μπορεί το επίθετό μας να έχει αναγνώριση στον χώρο της τέχνης, ούτε στο σχολείο υπήρχε αυτή η σκέψη».