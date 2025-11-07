MENOY

Αλέκα Κανελλίδου για δήλωση Καρβέλα: Ένας ατάλαντος δεν γίνεται εύκολα μεγάλος και τρανός σε αυτή τη χώρα

THESTIVAL TEAM

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους παραχώρησε η Αλέκα Κανελλίδου. Η γνωστή τραγουδίστρια απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τη δήλωση του Νίκου Καρβέλα ότι «το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων».

«Βίωσα εξαιρετικά τη σύμπραξη με τον γιο μου, έγινε τελείως συμπτωματικά, τυχαία… Όταν μπορώ, δίνω συμβουλές», είπε αρχικά η Αλέκα Κανελλίδου.

Για την ατάκα του Νίκου Καρβέλα, η Αλέκα Κανελλίδου είπε στη συνέχεια: «Ένας ατάλαντος δεν γίνεται εύκολα μεγάλος και τρανός σε αυτή τη χώρα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει καλό και κακό τραγούδι».

Η Αλέκα Κανελλίδου ανέφερε επίσης: «Ο Χρήστος Μάστορας και ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πολύ καλοί τραγουδιστές, αλλά δεν τους έχω δει live ακόμα».

