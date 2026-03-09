MENOY

LIFESTYLE

Ακύλας: Την Τετάρτη θα κυκλοφορήσει το βιντεοκλίπ του “Ferto”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου θα κυκλοφορήσει το βιντεοκλίπ του «Ferto», με το οποίο θα διαγωνιστεί ο Ακύλας στη Eurovision 2026.

Το βιντεοκλίπ θα προβληθεί σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ1 και την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» στις 09:00.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής, Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά θα υποδεχτούν στο πλατό τον τραγουδιστή, ο οποίος θα μιλήσει για το βιντεοκλίπ του κομματιού του και τις προετοιμασίες για τη μεγάλη σκηνή του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Αμέσως μετά τη μετάδοση από την εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», το επίσημο βιντεοκλίπ του «Ferto» θα είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο YouTube, στο κανάλι του διαγωνισμού της Eurovision.

Την μουσική του τραγουδιού «Ferto» συνέθεσαν οι Ακύλας, papatanice, TEO.x3, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι Ορφέας Νόνης και Ακύλας.

Akylas

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

