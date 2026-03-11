Ακύλας: Γίνεται ένας πανικός στον δρόμο, δεν μπορώ να πάω σούπερ μάρκετ

Στις αλλαγές που βιώνει στην καθημερινότητά του λόγω της προετοιμασίας του για τη Eurovision 2026 και της έντονης αγάπης που λαμβάνει από τον κόσμο, αναφέρθηκε ο Ακύλας, λέγοντας πως δεν μπορεί πλέον να κυκλοφορήσει άνετα στο σούπερ μάρκετ.

Ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον μουσικό διαγωνισμό με το «Ferto», ήταν καλεσμένος την Τετάρτη 11 Μαρτίου στο «Πρωίαν σε είδον» με αφορμή την πρώτη μετάδοση του βιντεοκλίπ του κομματιού του.

Παράλληλα, ο Ακύλας μίλησε για τους έντονους ρυθμούς που έχει το πρόγραμμά του, την αλληλεπίδρασή του με τον κόσμο, αλλά και για τη σχέση με τη μητέρα του.

Αναφερόμενος αρχικά στους ρυθμούς της καθημερινότητάς του τον τελευταίο καιρό και στο πόσο γεμάτο είναι πλέον το πρόγραμμά του, είπε: «Τον τελευταίο μήνα έχουν γίνει τόσα πολλά πράγματα που οριακά απλά δεν σκέφτομαι. Απλά κάνω. Δηλαδή απλά παίρνω το πρόγραμμα, τι έχουμε, πού έχουμε να πάμε, τι έχουμε να κάνουμε. Ξυπνάω το πρωί και λέω πάμε εκεί, πάμε εκεί, πάμε εκεί. Κάποια στιγμή θα καθίσει. Δεν ξέρω αν το φοβάμαι. Γιατί απ’ τη μία τώρα που φλέγεται όλο αυτό κιόλας υπάρχει και ένας πανικός, λίγο και στο δρόμο, λίγο ας πούμε, δεν μπορώ να πάω σούπερ μάρκετ. Δεν με ενοχλεί να μιλήσω με τον κόσμο, χαρά μου είναι. Η αγκαλιά είναι ό,τι πιο όμορφο. Είναι στιγμές που θέλω να πάω σούπερ μάρκετ και να είμαι όπως να ‘ναι με τη φόρμα και τώρα πρέπει να φτιαχτώ ή κατά πάσα θα μου ζητήσουν φωτογραφία. Αυτό δεν το είχα ζήσει πριν».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής μίλησε για τα σχέδια που είχε κάνει με τους συνεργάτες και τους φίλους του μετά την ολοκλήρωση του «Sing for Greece», τα οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της νίκης του: «Θυμάμαι ότι με την ομάδα μου και την παρέα μου λέγαμε ότι με το που τελειώσει το “Sing for Greece”, είτε προκριθούμε με το καλό είτε όχι, τη Δευτέρα θα κλείσουμε ένα σπίτι να πάμε να ξεκουραστούμε, ένα διήμερο όλοι μαζί. Καμία σχέση. Καμία απολύτως σχέση. Βέβαια εντάξει, είμαι πολύ ευγνώμων και χαρούμενος που κάνω τόσο ωραία και όμορφα πράγματα και ότι δεν τα κάνω και μόνος μου έτσι; Υπάρχει μία ομάδα από πίσω, υπάρχει η δική μου ομάδα».

Σε άλλο σημείο, ο Ακύλας στάθηκε σε μια προσωπική στιγμή που έζησε με την οικογένειά του μετά τον διαγωνισμό, περιγράφοντας πόσο τον συγκίνησε η δημοσιότητα που πήρε ξαφνικά η μητέρα του: «Το ότι ας πούμε κατέβηκε η μητέρα μου, που από το πουθενά ξέρω εγώ έγινε διάσημη η μαμά, δηλαδή ανοίγω το κινητό την επόμενη μέρα παντού η μητέρα μου έτσι, έτσι, έτσι… Εκείνο το βράδυ που άραξα εγώ χαλαρός με τη μαμά μου, με την αδερφή μου, με τους φίλους μου, για μια τόσο ωραία στιγμή. Ήταν πραγματικά συγκινητικό, ήταν κάτι πολύ όμορφο για μένα. Μου χαράχτηκε δηλαδή εκείνο το πράγμα μέσα μου. Και δυο μέρες μετά, κερδίζουμε το “Sing for Greece”».

Παράλληλα, μίλησε και για τον σημαντικό ρόλο που έχει παίξει η ιστορία της μητέρας του στη ζωή και την πορεία του, εξηγώντας πόσο τον έχει επηρεάσει προσωπικά: «Η ιστορία της μητέρας μου είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο με έχει εμπνεύσει κι εμένα. Με έχει εμπνεύσει και μένα να μην τα παρατάω και να μην σταματάω. Δηλαδή πραγματικά θαυμάζω όλη την πορεία αυτή που έχει κάνει».

Τέλος, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στην εμφάνιση που ετοιμάζει για τη Eurovision, αλλά και στην κριτική που δέχεται: «Δεν θα γίνει η ίδια εμφάνιση με τον εθνικό τελικό. Απλά εντάξει, αυτό έτσι όπως ανεβαίνεις ψηλά, πέφτεις και πολύ απότομα. Προσπαθώ να μην βλέπω στοιχήματα και σχόλια, αλλά εντάξει, Gen Z παιδί είμαι, δηλαδή εννοείται πως θα ανοίξω το κινητό μου κάποια στιγμή και θα δω. Έχω δεχτεί πάρα πολύ όμορφα σχόλια, πάρα πολλή αγάπη από τον κόσμο, αλλά είναι αυτό που ρε παιδί μου στα πεντακόσια καλά, θα δεις αυτό το ένα κακό. Έχω δεχτεί πολλή κριτική. Μερικές φορές με βοηθάει αυτή η κριτική γιατί παίρνω σχόλια τα οποία εγώ μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν είχα παρατηρήσει, δεν είχα καν στο μυαλό μου».

Δείτε το βίντεο