Akylas: “Είχα imposter syndrome – Ενώ έχω δουλέψει πολύ μέσα μου έλεγα αν το αξίζω όλο αυτό;”

Πολλές εκπλήξεις ετοιμάζει ήδη ο Akylas ο οποίος αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής το βράδυ της Κυριακής (16/02) και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα, τον Μάιο στον διαγωνισμό της Eurovision στη Βιέννη. Ο νεαρός τραγουδιστής, φιλοξενήθηκε στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, το μεσημέρι της Δευτέρας και μίλησε για το «Ferto», πώς θα το εμφανίσει στην Eurovision αλλά και τη ζωή του.

«Δεν θέλω να ακουστεί αλαζονικό, αλλά ναι, κάτι μου χρωστούσε η ζωή. Όταν κατεβήκαμε είπα στην Κατερίνα Βρανά ότι δεν μπορώ να πιστέψω, πώς γίνεται να γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μας φέρθηκε έτσι η ζωή μετά από τόση απόρριψη, τόσες δυσκολίες και τόσες κλειστές πόρτες» ανέφερε ο Akylas.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για τον πατέρα του, ο νεαρός καλλιτέχνης απάντησε πως: «Ο μπαμπάς μου είναι ένας άνθρωπος που με έχει στηρίξει πάρα πολύ. Είναι χρόνια καρδιοπαθής. Βγήκε από ένα δύσκολο χειρουργείο και είναι δύσκολες οι μετακινήσεις. Είναι πολύ χαρούμενος και περήφανος. Είναι πολύ συγκινημένος».

Αναφερόμενος στην αγάπη που πήρε από τον κόσμο και αν νιώθει φόβο για το μέλλον απάντησε: «Έχω πάρει τόση αγάπη από τον κόσμο, που ότι πόρτα και αν έρθει, εγώ θα κάνω τη μουσική μου, θα κάνω τα βίντεο κλιπ μου όσο τρελά θέλω, θα φοράω τα look μου».

«Όταν ήρθα στην Αθήνα με φιλοξένησαν φίλοι στα σπίτια τους»

«Μέσα στην καραντίνα αποφάσισα να έρθω Αθήνα, να το κυνηγήσω. Δεν υπήρχε μπάτζετ. Υπήρχαν φίλοι που με φιλοξένησαν στα σπίτια τους. Ξεκίνησα κατευθείαν να δουλεύω εδώ σε κουζίνες και παράλληλα έκανα και μουσική. Ξεκίνησα να βάζω βίντεο στο Τik Tok και κάπως έτσι ξεκίνησα. Κάποια στιγμή, που είχα απογοητευτεί ήρθε μια πρόταση από ένα κρουαζιερόπλοιο. Ήταν ωραία εμπειρία γιατί έκανα πραγματικά κάτι που αγαπώ. Ήταν σχολείο. Δεν είχα ιδέα ότι μπορώ να τραγουδήσω τόσο ωραία. Φυσικά δεν τα τραγούδησα ωραία από το πρώτο συμβόλαιο» θυμήθηκε ο Akylas.

Λίγους μήνες πριν διεκδικήσει την εμφάνισή του στην Eurovision, ο Akylas είχε απογοητευτεί: «Λίγο πριν στείλουμε το κομμάτι στη Eurovision, ήμουν πελαγωμένος. Ενώ είχα κάνει δουλειές δεν μπορούσα να κλείσω εμφανίσεις σε μαγαζιά. Προσπαθούσα να βρω τι φταίει. Έστελνα βιογραφικά να μπω σέρβις».

«Στη Βιέννη θα είμαι με τον Φωκά Ευαγγελινό και θα έχω χειλόφωνο»

Για τη σκηνική παρουσία κράτησε κλειστά χαρτιά. «Σίγουρα θα ’μαι με Φωκά. Είναι ο πιο γλυκός άνθρωπος» και αποκάλυψε πως: «Θα ’χω χειλόφωνο εννοείται», ενώ παραδέχτηκε πως η επιλογή ήταν «πιο safe ηχητικά», δεδομένου του περιορισμένου χρόνου. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι μέχρι τη Βιέννη «έχω δύο μήνες να κάνω πρόβες ασταμάτητες και θα το κάνω εννοείται».

«Θα προσπαθήσουμε να ‘ναι έκπληξη κι αυτό. Όπως κι αυτό ήταν μια έκπληξη από το box που είδατε. Θα υπάρξουνε στοιχεία και από ‘κει, στοιχεία και από ‘δω, θα γίνει μία μίξη. Δεν θέλω να πω κι εγώ πολλά, γιατί θέλω πραγματικά να είναι surprise, αλλά έχω ήδη σκεφτεί πράγματα και σίγουρα θα έχει τη δική μου ταυτότητα και υπογραφή το όλο στυλ, το σκουφάκι. Ετοιμάζουμε και σκουφάκια. Επειδή με ρωτάνε πάρα πολλοί».

Ο Akylas μάλιστα παραδέχθηκε πως είχε imposter syndrome: «Ενώ έχω δουλέψει πολύ μέσα μου είχα λίγο ότι τύπου… εγώ; Το αξίζω όλο αυτό;».