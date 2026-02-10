MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Akylas: Δε φανταζόμουν ποτέ πως τα 27 μου θα έμοιαζαν έτσι, το “Ferto” έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου

|
THESTIVAL TEAM

O Akylas, που είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη στον ελληνικό τελικό που θα αναδείξει το κομμάτι που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision.

Το βράδυ της Τρίτης ο νεαρός καλλιτέχνης, λίγες ώρες πριν διαγωνιστεί αύριο στον α’ ημιτελικό και έχοντας ως όνειρο να βρεθεί τον Μάιο στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Μάλιστα, ο Akylas αποκάλυψε ότι την Tετάρτη είναι και τα γενέθλιά του.

«Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την κυκλοφορία του “Ferto” και ακόμη δε μπορώ να πιστέψω το πόσο το έχετε αγκαλιάσει, χορέψει, γουστάρει! Είναι τρελό. Αύριο γίνομαι 27. Δε φανταζόμουν ποτέ πως τα 27 μου θα έμοιαζαν έτσι. Το “Ferto” έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου γιατί βρήκα όλους εσάς. Και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό.

Αύριο είναι η μέρα, είναι ο α’ ημιτελικός. Κάθε ψήφος είναι σημαντική. Help me out make it to the final», έγραψε ο Akylas στην ανάρτησή του.

Akylas

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Taki Tsan: Με έπιασαν με ναρκωτικά στο σχολείο, ήρθαν ελικόπτερα και ήταν εφιάλτης

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Λαβρόφ: Μένει ακόμα πολύς δρόμος στις συνομιλίες για την Ουκρανία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron, έργο με πολλαπλά οφέλη ο Κάθετος Διάδρομος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Λ. Μενδώνη στην UNESCO: Η ελληνική γλώσσα θεμέλιο του Πολιτισμού και της Δημοκρατίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 11 ώρες πριν

Πρύτανης ΑΠΘ: Δεν δόθηκε καμία άδεια για το πάρτι στην Πολυτεχνική που έγινε ορμητήριο των δήθεν προασπιστών της ελευθερίας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης και σήμερα στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη – Σε ποια σημεία