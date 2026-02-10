Akylas: Δε φανταζόμουν ποτέ πως τα 27 μου θα έμοιαζαν έτσι, το “Ferto” έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου

O Akylas, που είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη στον ελληνικό τελικό που θα αναδείξει το κομμάτι που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision.

Το βράδυ της Τρίτης ο νεαρός καλλιτέχνης, λίγες ώρες πριν διαγωνιστεί αύριο στον α’ ημιτελικό και έχοντας ως όνειρο να βρεθεί τον Μάιο στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Μάλιστα, ο Akylas αποκάλυψε ότι την Tετάρτη είναι και τα γενέθλιά του.

«Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την κυκλοφορία του “Ferto” και ακόμη δε μπορώ να πιστέψω το πόσο το έχετε αγκαλιάσει, χορέψει, γουστάρει! Είναι τρελό. Αύριο γίνομαι 27. Δε φανταζόμουν ποτέ πως τα 27 μου θα έμοιαζαν έτσι. Το “Ferto” έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου γιατί βρήκα όλους εσάς. Και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό.

Αύριο είναι η μέρα, είναι ο α’ ημιτελικός. Κάθε ψήφος είναι σημαντική. Help me out make it to the final», έγραψε ο Akylas στην ανάρτησή του.