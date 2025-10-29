MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Άκης Σακελλαρίου: Καθόμουν σε ένα παγκάκι και έλεγα τώρα, το ζω αυτό ή δεν το ζω

|
THESTIVAL TEAM

Για την περίοδο που έζησε στην Νέα Υόρκη μίλησε ο Άκης Σακελλαρίου τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα.

Ο γνωστός ηθοποιός διηγήθηκε στιγμές από τις σπουδές του στη Νέα Υόρκη. «Θυμάμαι ήταν Χριστούγεννα. Στολισμένα όλα. Χιόνια. Επί μία εβδομάδα προσπαθούσα να συνέλθω από το πολιτισμικό σοκ. Καθόμουν σε ένα παγκάκι και έλεγα τώρα το ζω αυτό ή δεν το ζω», είπε αρχικά ο Άκης Σακελλαρίου.

Και πρόσθεσε: «Επίσης, εκείνη την περίοδο υπήρχε μεγάλη πρόσληψη μηνυμάτων της Αμερικής λόγω εμβληματικών ταινιών που γινόντουσαν τότε. Μιλάμε για τις αρχές της δεκαετίας του ΄80».

Άκης Σακελλαρίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Τραγωδία στον Έβρο: Αυτοπυρπολήθηκε άνδρας σε αγροτική περιοχή των Φερών

ΖΩΔΙΑ 7 ώρες πριν

Τα τρία ζώδια που μπαίνουν σε περίοδο δοκιμασιών -Η ζωή τους αλλάζει με απρόσμενους τρόπους

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 10 ώρες πριν

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Το μεγάλο ΟΧΙ των ηρώων του 1940 είναι ένα παντοδύναμο ΝΑΙ στην ελευθερία και στην αλήθεια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

28η Οκτωβρίου: Με περηφάνια η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας – Δείτε εικόνες και βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

SOS από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό για τον κυκλώνα Μελίσα που χτυπά τη Τζαμάικα – “Θα είναι ο χειρότερος αυτού του αιώνα”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Τύρναβος: Άνδρας απειλούσε με μαχαίρι την οικογένειά του – Επιτέθηκε και τραυμάτισε τρεις αστυνομικούς