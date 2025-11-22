MENOY

LIFESTYLE

Άκης Πετρετζίκης: Όταν ξεκίνησα το Youtube όλοι με κορόιδευαν, το μυστικό είναι η συνέπεια

THESTIVAL TEAM

Καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού το μεσημέρι του Σαββάτου στο «Καλύτερα δε γίνεται» βρέθηκε ο Άκης Πετρετζίκης. Ο δημοφιλής σεφ εξήγησε ότι από τα παιδικά του χρόνια μέχρι σήμερα, αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι η επιμονή.

«Άμα ξεκινήσω κάτι, δεν το αφήνω», είπε, τονίζοντας πως η συνέπεια συχνά φαίνεται ανούσια όταν δεν υπάρχουν άμεσα αποτελέσματα, όμως τελικά δικαιώνεται.

«Όταν ξεκίνησα το YouTube, όλοι με κορόιδευαν. Στο κανάλι έλεγαν ότι το μέσο έχει τελειώσει. Τα earnings τότε ήταν πέντε ή δέκα ευρώ τον χρόνο», είπε χαρακτηριστικά ο Άκης Πετρετζίκης. Παρ’ όλα αυτά, εκείνος συνέχισε μεθοδικά, φτάνοντας σήμερα να μετρά πάνω από 5.000 βίντεο υψηλής παραγωγής. «Πόση περισσότερη συνέπεια από αυτό;», σημείωσε.

Ο γνωστός σεφ αναφέρθηκε και στη διαδικασία έμπνευσης για τις νέες του συνταγές. Όπως είπε, το διαδίκτυο έχει λειτουργήσει καταλυτικά, ανοίγοντας νέους ορίζοντες. «Παλαιότερα έπρεπε να παραγγέλνω βιβλία από το εξωτερικό, ήταν η μόνη πηγή. Τώρα μπορώ να μάθω για την ιαπωνική κουζίνα χωρίς να ταξιδέψω», ανέφερε.

