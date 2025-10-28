Άκης Πετρετζίκης: Με τα παιδιά του στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Ο Άκης Πετρετζίκης πέρασε την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου μαζί με τα δύο του παιδιά, τον Αχιλλέα και την Ακυλίνα, παρακολουθώντας την παρέλαση το πρωί της Τρίτης.

Ο γνωστός σεφ, που αποφεύγει να δημοσιοποιεί προσωπικές του στιγμές, έκανε αυτή τη φορά μια εξαίρεση, ανεβάζοντας στο Instagram φωτογραφίες από τη γιορτινή ημέρα.

Στις εικόνες φαίνεται να απολαμβάνει την παρέλαση με τα παιδιά του, σε ένα τρυφερό στιγμιότυπο γεμάτο συγκίνηση και περηφάνια.