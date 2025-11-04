Άκης Δείξιμος: “Ο αδελφός μου προσπάθησε πολιτισμένα αλλά δυστυχώς δεν γίνεται, γι’ αυτό έκανε αυτό που έκανε”

Για τη μήνυση που υπέβαλε πριν από μερικές ημέρες ο αδελφός του σε βάρος της πρώην συζύγου του ρωτήθηκε ο Άκης Δείξιμος. Ο γνωστός τραγουδιστής έδωσε το παρών στην παρουσίαση βιβλίου του στιχουργού, Ηλία Φιλίππου, και πήρε θέση για τη διαμάχη των δύο πλευρών, υποστηρίζοντας σαφώς τα δικαιώματα του αδελφού του, Κώστα Δόξα.

«Φυσικά και στεναχωρήθηκε ο αδελφός μου με αυτό που έγινε, γι’ αυτό και αντέδρασε. Αρχικά, προσπάθησε πολιτισμένα, το οποίο δυστυχώς δεν γίνεται και, στη συνέχεια, έκανε αυτό που έκανε», απαντά ο Άκης Δείξιμος.

«Ο Κώστας περνάει πραγματικά μία δύσκολη κατάσταση, οι επιλογές γενικότερα είναι αυτές που φέρνουν και τα αποτελέσματα. Είναι δυνατόν να έχεις εκτεθειμένο το παιδάκι χωρίς κράνος; Αυτό είναι αδιανόητο, δεν το συζητώ. Είναι έκθεση ανήλικου παιδιού σε κίνδυνο», σημειώνει χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής.

Υπενθυμίζεται πως ο Κώστας Δόξας υπέβαλε πριν από μερικές ημέρες μήνυση σε βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση, όταν ο ίδιος κατέθεσε φωτογραφικό υλικό που έδειχνε τη μητέρα να επιβιβάζει το ανήλικο παιδί τους σε μηχανή χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους.

Με τον τρόπο αυτό, δίνεται συνέχεια στη μακρόχρονη δικαστική τους διαμάχη, μετά το επεισοδιακό τους διαζύγιο υπό τις καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία.