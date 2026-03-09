Αίθρα Λυκουρέζου: Τα παιδιά που είμαστε από σταρ γονείς τραβάμε πολλά ζόρια στο μεγάλωμα

Για το βάρος που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που έχουν γονείς σταρ μίλησε η Αίθρα Λυκουρέζου, εξηγώντας πως βιώνουν πολλά «ζόρια» στο μεγάλωμά τους.

Η κόρη του Αλέξανδρου Λυκουρέζου και της Ζωής Λάσκαρη ανέφερε πως τα παιδιά αυτά, όπως και η ίδια, δεν δείχνουν τον πραγματικό τους εαυτό προς τα έξω, καθώς αργούν πολύ να βρουν ποιοι είναι. Παράλληλα, μίλησε για όσα θα άλλαζε εάν γινόταν ξανά 18 χρονών, αλλά και για το τι θεωρεί πραγματική ευτυχία.

Η Αίθρα Λυκουρέζου είπε αρχικά στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» τη Δευτέρα 9 Μαρτίου: «Τα παιδιά που είμαστε από σταρ γονείς, και όχι ψευτο-σταρ, έντονες προσωπικότητες, τραβάμε πολλά ζόρια στο μεγάλωμα. Είναι μεγάλο βάρος αυτό, όσο κι αν δεν το καταλαβαίνει κάποιος αν δε το έχει ζήσει. Βγαίνει μια εικόνα προς τα έξω που δεν είναι ο πραγματικός μας εαυτός και παρεξηγούμαστε. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Και δυσκολευόμαστε πολύ να βρούμε τον πραγματικό μας εαυτό. Κάποιοι δεν τον βρίσκουν και ποτέ».

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια δήλωσε πως είναι σημαντικό οι γονείς να μην βολεύουν τα παιδιά τους στη θαλπωρή του σπιτιού, ώστε αυτά να βγαίνουν να διεκδικούν πράγματα και έπειτα παραδέχτηκε πως θα άλλαζε πολλά πράγματα εάν γύριζε ξανά στην ηλικία των 18 ετών: «Αν γινόμουν ξανά 18, με τη γνώση που έχω τώρα, σίγουρα δε θα έκανα τα ίδια. Μπορεί να έκανα κάποια, αλλά σίγουρα με το μυαλό που έχω τώρα, πολλά θα ήταν διαφορετικά», σημείωσε.

Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το μεγαλύτερο προσόν για έναν άνθρωπο, απάντησε: «Θέλω να μπορώ να νιώθω ελεύθερη. Για μένα, το μεγαλύτερο προσόν σε έναν άνθρωπο, είναι να είναι ελεύθερος στην ψυχή. Όταν είσαι ελεύθερος και ξέρεις τι σου γίνεται, από μόνος σου ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Δεν περιμένεις τον νόμο να σε βάλει στη θέση σου. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία βέβαια».

Τέλος, η Αίθρα Λυκουρέζου αποκάλυψε πως για εκείνη ευτυχία είναι το να μπορεί να είναι μόνη της και να το απολαμβάνει: «Ευτυχία για μένα είναι να μπορώ να είμαι μόνη μου στη σιωπή και να το απολαμβάνω. Για να μπορέσω μετά να είμαι και με κόσμο και να είμαι καλά. Γιατί τα πάντα ξεκινούν από εμάς. Αν δεν είμαι εγώ καλά, δεν θα είμαι καλά και με τους γύρω μου», είπε.