MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αίθρα Λυκουρέζου: Τα παιδιά που είμαστε από σταρ γονείς τραβάμε πολλά ζόρια στο μεγάλωμα

|
THESTIVAL TEAM

Για το βάρος που αντιμετωπίζουν τα παιδιά που έχουν γονείς σταρ μίλησε η Αίθρα Λυκουρέζου, εξηγώντας πως βιώνουν πολλά «ζόρια» στο μεγάλωμά τους.

Η κόρη του Αλέξανδρου Λυκουρέζου και της Ζωής Λάσκαρη ανέφερε πως τα παιδιά αυτά, όπως και η ίδια, δεν δείχνουν τον πραγματικό τους εαυτό προς τα έξω, καθώς αργούν πολύ να βρουν ποιοι είναι. Παράλληλα, μίλησε για όσα θα άλλαζε εάν γινόταν ξανά 18 χρονών, αλλά και για το τι θεωρεί πραγματική ευτυχία.

Η Αίθρα Λυκουρέζου είπε αρχικά στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» τη Δευτέρα 9 Μαρτίου: «Τα παιδιά που είμαστε από σταρ γονείς, και όχι ψευτο-σταρ, έντονες προσωπικότητες, τραβάμε πολλά ζόρια στο μεγάλωμα. Είναι μεγάλο βάρος αυτό, όσο κι αν δεν το καταλαβαίνει κάποιος αν δε το έχει ζήσει. Βγαίνει μια εικόνα προς τα έξω που δεν είναι ο πραγματικός μας εαυτός και παρεξηγούμαστε. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Και δυσκολευόμαστε πολύ να βρούμε τον πραγματικό μας εαυτό. Κάποιοι δεν τον βρίσκουν και ποτέ».

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια δήλωσε πως είναι σημαντικό οι γονείς να μην βολεύουν τα παιδιά τους στη θαλπωρή του σπιτιού, ώστε αυτά να βγαίνουν να διεκδικούν πράγματα και έπειτα παραδέχτηκε πως θα άλλαζε πολλά πράγματα εάν γύριζε ξανά στην ηλικία των 18 ετών: «Αν γινόμουν ξανά 18, με τη γνώση που έχω τώρα, σίγουρα δε θα έκανα τα ίδια. Μπορεί να έκανα κάποια, αλλά σίγουρα με το μυαλό που έχω τώρα, πολλά θα ήταν διαφορετικά», σημείωσε.

Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το μεγαλύτερο προσόν για έναν άνθρωπο, απάντησε: «Θέλω να μπορώ να νιώθω ελεύθερη. Για μένα, το μεγαλύτερο προσόν σε έναν άνθρωπο, είναι να είναι ελεύθερος στην ψυχή. Όταν είσαι ελεύθερος και ξέρεις τι σου γίνεται, από μόνος σου ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Δεν περιμένεις τον νόμο να σε βάλει στη θέση σου. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία βέβαια».

Τέλος, η Αίθρα Λυκουρέζου αποκάλυψε πως για εκείνη ευτυχία είναι το να μπορεί να είναι μόνη της και να το απολαμβάνει: «Ευτυχία για μένα είναι να μπορώ να είμαι μόνη μου στη σιωπή και να το απολαμβάνω. Για να μπορέσω μετά να είμαι και με κόσμο και να είμαι καλά. Γιατί τα πάντα ξεκινούν από εμάς. Αν δεν είμαι εγώ καλά, δεν θα είμαι καλά και με τους γύρω μου», είπε.

Αίθρα Λυκουρέζου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Λουτσέσκου: Δεν ξέρω αν θα μπορούσε άλλη ομάδα να το κάνει-Περηφάνια για τη δουλειά των παικτών

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Την κοινή παραγωγή όπλων μεταξύ Ουκρανίας και Ολλανδίας συζήτησε ο Ζελένσκι με τον πρωθυπουργό Ρομπ Γιέτεν

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

ΗΠΑ: Τραγική κατάληξη από φάρσα μαθητών σε σπίτι καθηγητή – 18χρονος σκότωσε με το αυτοκίνητό του 40χρονο εκπαιδευτικό

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Γερμανία: Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα στη Βάδη-Βυρτεμβέργη επιβεβαιώνουν το προβάδισμα των Πρασίνων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Πτήση drone πάνω από τις φυλακές Τρικάλων – Φρουροί κατάφεραν να το καταρρίψουν

MEDIA NEWS 7 ώρες πριν

Κατερίνα Καραβάτου: Δεν έχουμε βρει τα πατήματά μας στην εκπομπή, το έχω πει