LIFESTYLE

Αίας Μανθόπουλος: Μνημόσυνο για τα δύο χρόνια από τον θάνατο του έκανε η σύντροφός του Ελισάβετ Σταμοπούλου

THESTIVAL TEAM

Ο θάνατος του Αία Μανθόπουλου στις 17 Οκτωβρίου 2023 σκόρπισε θλίψη σε φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου. Η εκπομπή “Super Κατερίνα” βρέθηκε στο Κοιμητήριο της Παιανίας, όπου η σύντροφός του, Ελισάβετ Σταμοπούλου, πραγματοποίησε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του ηθοποιού.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Ξενοφών Σκιντζής, η Ελισάβετ Σταμοπούλου πήγε αθόρυβα το περασμένο Σάββατο στο κοιμητήριο μαζί με στενούς φίλους του Αίαντα Μανθόπουλου.


Υπενθυμίζεται, ότι η δημοφιλής ηθοποιός είχε νοσηλευτεί τις τελευταίες ημέρες της ζωής του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς, δίνοντας μία σιωπηλή και άνιση μάχη ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Αίας Μανθόπουλος

