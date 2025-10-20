Αίας Μανθόπουλος: Μνημόσυνο για τα δύο χρόνια από τον θάνατο του έκανε η σύντροφός του Ελισάβετ Σταμοπούλου

Ο θάνατος του Αία Μανθόπουλου στις 17 Οκτωβρίου 2023 σκόρπισε θλίψη σε φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου. Η εκπομπή “Super Κατερίνα” βρέθηκε στο Κοιμητήριο της Παιανίας, όπου η σύντροφός του, Ελισάβετ Σταμοπούλου, πραγματοποίησε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του ηθοποιού.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Ξενοφών Σκιντζής, η Ελισάβετ Σταμοπούλου πήγε αθόρυβα το περασμένο Σάββατο στο κοιμητήριο μαζί με στενούς φίλους του Αίαντα Μανθόπουλου.



Υπενθυμίζεται, ότι η δημοφιλής ηθοποιός είχε νοσηλευτεί τις τελευταίες ημέρες της ζωής του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς, δίνοντας μία σιωπηλή και άνιση μάχη ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.